У Черкасах підрядник зрубав багаторічні блакитні ялинки у сквері

У сквері "Юність" у центрі Черкас, де нині проходить реконструкція, підрядник знищив декілька блакитних ялин. Дерева слугували окрасою міста майже пів століття.

Черкасці обурились такими діями і вже назвали їх актом вандалізму. Представники ж влади, у свою чергу, стверджують, що дерева були хворими.

"Першими жертвами саду магнолій стали голубі ялини. Мабуть, то Черкасам так на роду написано: йти на припоні в бізнесменів і потурати їхнім забаганкам. Навіть наперекір здоровому глузду та інтересам жителів міста. Сьогодні під сокирами та пилками полягли кілька голубих ялин у сквері "Юність", – написав на своїй Facebook-сторінці місцевий журналіст Роман Кирей.

Блакитні ялинки були окраосю середмістя Черкас Facebook / РоманКирей

Медійник зазначив: такою є "концепція" міського голови Черкас зробити на території скверу найбільший в Україні сад магнолій, який, мовляв, має стати візитівкою міста.

"Як з’ясувалося, в райському саду ялинам — не місце", – резюмував журналіст.

Чоловіка підтримали й інші містяни. Вони впевнені, дерева можна було не рубати, а пересадити.

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Прокоментував допис і міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. В ситуації, каже, вже "розбираються".

Згодом черкаське комунальне підприємство "Дирекція парків", яке й опікується реконструкцією скверу, прокоментувало дії підрядників. Комунальники переконують: ялини та туї були в незадовільному стані та мали сухе гілля, деякі з них були суховерхими й знаходились на віковій межі свого росту.

"Видалення відбувалось в межах проекту реконструкції підрядником, на підставі дозволу на початок проведення підготовчих робіт та після обстеження зелених насаджень. Додатково повідомляємо, що під час проведення реконструкції здорові ялини, дерева та кущі залишаються. А в межах озеленення скверу, буде висаджено 137 дерев (клени, ліквідамбри, магнолії, платани) та 4474 кущів (дерен, спірея, ялівець), а також обладнано системою автоматичного поливу", – йдеться в повідомленні.

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Таке пояснення викликало ще більшу хвилю обурення серед черкасців. Дерева, кажуть, були висаджені у 1970 році, тому аж ніяк не могли знаходитись на віковій межі росту. А суховерхими їх, мовляв, зробила відсутність правильного догляду з боку комунальників.

Зазначимо, на реконструкцію скверу "Юність" з міського бюджету виділено 14,2 мільйонів гривень. У перелік робіт, які мають бути виконані, входить облаштування плиткою (майже 8 тис. м. кв), будівництво водойми за 1 млн. грн. і зведення 6 пергол за 1,3 млн. грн. Окрім того, підрядник має вирівняти ґрунт, зробити освітлення зі світлодіодними лампами, організувати полив газону, облаштувати 36 лавок та 20 квітківниць.

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