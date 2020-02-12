Поліція затримала "мінувальника" потяга на Черкащині: яке покарання йому світить

Поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування пасажирського потяга Трускавець – Дніпро. Через його витівку серед ночі під дощ було евакуйовано близько 700 пасажирів.

Псевдомінувальником виявився також пасажир цього потяга. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Щодо нього правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомив Сектор комунікації ГУНП Черкаської області.

"В результаті проведення ретельного огляду вагонів вибухотехніками та кінологами зі службовими собаками вибухових речовин та вибухових пристроїв виявлено не було", – йдеться у повідомленні.

Оперативникам вдалось з’ясувати особу винуватця. Ним виявився 24-річний житель Тернопільської області, який також їхав вказаним потягом. У зловмисника вилучили мобільний телефон, з якого він здійснював дзвінок.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри та міри запобіжного заходу.

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