700 пасажирів вигнали під дощ: на Черкащині трапилася НП з потягом "Укрзалізниці"

Через хибне повідомлення про мінування потягу Трускавець – Дніпро 700 пасажирів були вигнані серед ночі під дощ. Крім того, це призвело до масштабного колапсу на залізниці – 13 потягів були затримані на термін від 15 хвилин до 1,5 години.

Як повідомляється на сайті "Укрзалізниці", повідомлення про мінування в потязі №42 надійшло о 3:15 12 лютого. У зв'язку з цим рух було терміново зупинено.

"Чергова по вокзалу станції імені Тараса Шевченка отримала інформацію, що на гарячу лінію 102 зателефонував невідомий і повідомив про замінування цього потягу. 700 пасажирів (серед яких маленькі діти) вночі були оперативно евакуйовані. Ці люди через злий жарт зловмисника три години під дощем були змушені чекати дозволу продовжити подорож", – розповіли у пресслужбі компанії.

"Укрзалізниця" "5 канал"

У підсумку після проведення оперативних дій рятувальниками в місті Городище, групою піротехніків і групою кінологів міста Черкаси інформація про мінування потягу №42 не підтвердилася. Тому було дано дозвіл на посадку пасажирів і відправлення зі станції. В "Укрзалізниці" також уточнили, що сума завданих збитків від затримки потягів по філії становить майже 60 тис. гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 20 січня в потязі №43, який слідував за маршрутом Київ – Івано-Франківськ, четверо пасажирів жорстоко побили провідника за зауваження з приводу паління.

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