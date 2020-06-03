Депутати Черкаської обласної державної адміністрації провели виїзне засідання для вирішення проблеми намивання берегів Дніпра.

Відео наради у своєму Facebook опублікував голова ОДА Роман Боднар, зазначивши, що черкащани неодноразово зверталися із проблемою, яка є причиною "і цвітіння води, і руйнування нерестовищ, і каналізаційних зливів у водойму, незаконної забудови прибережної смуги".

"Сьогодні ініціював виїзну нараду. Бо з кабінетів можливо дехто "недобачає". Були представники Регіонального офісу водних ресурсів, офіс захисних масивів дніпровських водосховищ, Державної архітектурної будівельної інспекції, Екологічної інспекції, Державного агентства рибного господарства, Держгеокадастру, прокурор області, керівник СБУ, нацполіції, заступник голови ОДА Юрій Безщасний, голова Черкаської РДА, профільні підрозділи ОДА", – повідомив Боднар.

Черкаська ОДА провела виїзне засідання для вирішення проблеми намивання берегів Дніпра Скрін відео

"Хто не чув, є такий кооператив “Дачний-2016”. За картами тут має бути не земельна ділянка, а водойма. Власне, тут і була вода кілька років тому, поки сюди не почали вивозити будівельне сміття. Берег вже змістився на понад 100 метрів. Тепер замість мілководдя на цьому місці “виросла” земля загального призначення. Проєкт землеустрою погодили ВСІ відповідні державні органи!" – зазначив очільник ОДА.

Як видно на відео, берег є звалищем, куди систематично вивозилося і продовжує вивозитися будівельне сміття. Боднар зауважив, що під виглядом берегоукріплення відбувається застелення фундаменту для подальшої забудови берегової смуги.

За словами глави черкаської ОДА, справа має великий спротив, але відтепер буде взята на контроль.

"Збираємо всі документи: рішення судів, розпорядження, дозволи. Розкладемо все по пунктах. Після аналізу фактажу - про результати проінформуємо публічно!" – наголосив Боднар.

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