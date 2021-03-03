Чоловік впав на машину з 23-го поверху

Карина Бондаренко Blockchain 11:03, 3.03.2021
Коментувати
Blockchain

Дивіться також

В "ДНР" терміново дозволили відкривати по ЗСУ вогонь на випередження

Байден продовжив санкції проти Росії через її агресію в Україні

З Вищого госпсуду звільнили суддю, який міг фінансувати "ДНР"

Аваков: російська мова не належить Росії, навіщо її віддавати?

Порок сердца не приговор. Как украинские хирурги спасают людей