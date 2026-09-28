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Хто проїде перехрестя першим? Тест із ПДР

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 1,8 т.
Хто проїде перехрестя першим? Тест із ПДР
Назвіть, хто першим проїде це перехрестя, а хто - останнім
Джерело: YouTube / «За! Правилами»

Проїжджати перехрестя кожному водію доводиться щоразу, коли той сідає за кермо. Тому важливо регулярно освіжати свої знання пунктів ПДР, які регулюють проїзд перетинів доріг.

Саме тому YouTube-канал "За! Правилами" запропонував цікавий тест, в якому вам доведеться визначити, хто проїде перехрестя першим, а хто – останнім. Перед вами одразу п’ять транспортних засобів – два трамваї, два легковики і велосипедист. Всі, окрім водія червоного автомобіля, продовжують рух прямо. Він же повертає ліворуч. Уважно подивіться на картинку і оберіть варіант відповіді, який вважаєте правильним:

  1. трамваї – перші, велосипедист – останній;
  2. трамваї – перші, синій автомобіль – останній;
  3. червоний автомобіль – перший, жовтий трамвай – останній;
  4. помаранчевий трамвай – перший, синій автомобіль – останній;
  5. червоний автомобіль – перший, синій автомобіль – останній;
  6. велосипедист – перший, жовтий трамвай – останній.
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Хто має право проїхати це перехрестя першим, а хто - останнім.

Джерело: YouTube / «За! Правилами»

Як правило перехрестя з такою складною схемою руху регулюються світлофором. Однак варто завжди бути готовим, що він не працюватиме через відключення світла чи з інших причин. Тому у цій задачі ми бачимо саме нерегульоване перехрестя. Ще й дороги тут нерівнозначні, оскільки на ньому встановлено знаки пріоритету.

Зокрема, ми бачимо знак 2.3 "Головна дорога" та табличку під ним 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з цими знаками по головній дорозі рухаються помаранчевий трамвай, червоний автомобіль і велосипедист. Відповідно всі троє вони мають перевагу перед жовтим трамваєм і синім автомобілем.

На рівнозначних дорогах і нерегульованих перехрестях перевагу в основному має трамвай. А отже у нашій ситуації водій оранжевого трамвая проїжджає першим, оскільки він на головній і користується пріоритетом перед велосипедистом і червоним автомобілем, які також на головній. Вони, своєю чергою, роз’їдуться після трамваю за правилом перешкоди праворуч. Тобто другим буде водій червоного автомобіля, оскільки він є перешкодою з правого боку для велосипедиста. Велосипедист їде третім.

Тепер переходимо до тих, хто на другорядній дорозі. Виходить, що між собою дороги жовтого трамвая і синього автомобіля теж є рівнозначними. А отже, тут знову вступає правило, що трамвай на рівнозначних дорогах має перевагу незалежно від напрямку його подальшого руху. Таким чином, водій жовтого трамвая проїжджає перехрестя третім одночасно з велосипедистом, оскільки їхні траєкторії не перетинаються. А останнім на цьому перехресті буде водій синього автомобіля.

Отже, першим це перехрестя проїде помаранчевий трамвай, а останнім – синій легковик. Це відповідає четвертому варіанту відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити, кому з водіїв дозволений запланований маневр.

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