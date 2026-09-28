Проїжджати перехрестя кожному водію доводиться щоразу, коли той сідає за кермо. Тому важливо регулярно освіжати свої знання пунктів ПДР, які регулюють проїзд перетинів доріг.

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Саме тому YouTube-канал "За! Правилами" запропонував цікавий тест, в якому вам доведеться визначити, хто проїде перехрестя першим, а хто – останнім. Перед вами одразу п’ять транспортних засобів – два трамваї, два легковики і велосипедист. Всі, окрім водія червоного автомобіля, продовжують рух прямо. Він же повертає ліворуч. Уважно подивіться на картинку і оберіть варіант відповіді, який вважаєте правильним:

трамваї – перші, велосипедист – останній; трамваї – перші, синій автомобіль – останній; червоний автомобіль – перший, жовтий трамвай – останній; помаранчевий трамвай – перший, синій автомобіль – останній; червоний автомобіль – перший, синій автомобіль – останній; велосипедист – перший, жовтий трамвай – останній.

Як правило перехрестя з такою складною схемою руху регулюються світлофором. Однак варто завжди бути готовим, що він не працюватиме через відключення світла чи з інших причин. Тому у цій задачі ми бачимо саме нерегульоване перехрестя. Ще й дороги тут нерівнозначні, оскільки на ньому встановлено знаки пріоритету.

Зокрема, ми бачимо знак 2.3 "Головна дорога" та табличку під ним 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з цими знаками по головній дорозі рухаються помаранчевий трамвай, червоний автомобіль і велосипедист. Відповідно всі троє вони мають перевагу перед жовтим трамваєм і синім автомобілем.

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На рівнозначних дорогах і нерегульованих перехрестях перевагу в основному має трамвай. А отже у нашій ситуації водій оранжевого трамвая проїжджає першим, оскільки він на головній і користується пріоритетом перед велосипедистом і червоним автомобілем, які також на головній. Вони, своєю чергою, роз’їдуться після трамваю за правилом перешкоди праворуч. Тобто другим буде водій червоного автомобіля, оскільки він є перешкодою з правого боку для велосипедиста. Велосипедист їде третім.

Тепер переходимо до тих, хто на другорядній дорозі. Виходить, що між собою дороги жовтого трамвая і синього автомобіля теж є рівнозначними. А отже, тут знову вступає правило, що трамвай на рівнозначних дорогах має перевагу незалежно від напрямку його подальшого руху. Таким чином, водій жовтого трамвая проїжджає перехрестя третім одночасно з велосипедистом, оскільки їхні траєкторії не перетинаються. А останнім на цьому перехресті буде водій синього автомобіля.

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Отже, першим це перехрестя проїде помаранчевий трамвай, а останнім – синій легковик. Це відповідає четвертому варіанту відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити, кому з водіїв дозволений запланований маневр.

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