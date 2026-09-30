Дорожні знаки на перехрестях нерідко створюють ситуації, коли правильна відповідь залежить не лише від самої заборони, а й від винятків, передбачених Правилами дорожнього руху. Перевірте, чи добре ви знаєте значення заборонних знаків і табличок до них.

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Уважно подивіться на зображення. Визначте, чи дозволяється мотоциклісту повернути ліворуч у цій ситуації?

Чи можна мотоциклісту повернути ліворуч?

Дозволяється. Дозволяється лише у тому разі, якщо він там живе. Дозволяється лише у тому разі, якщо він там працює. Правильні відповіді, зазначені у варіантах 2 і 3. Забороняється.

Що означають знаки

Перед перехрестям установлений знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено".

Хоча на ньому зображений автомобіль, дія знака не обмежується лише легковими авто. Мотоцикл також належить до механічних транспортних засобів, адже приводиться в рух двигуном.

Під знаком розташована табличка 7.3.2 "Напрямок дії", яка вказує, у якому саме напрямку діє встановлений знак. У цій ситуації заборона поширюється на дорогу ліворуч.

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Отже, за загальним правилом мотоцикліст не повинен повертати туди.

Але є важливий виняток

Дія знака 3.2 не поширюється, зокрема, на транспортні засоби, що належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні. Також виняток передбачений для транспорту, який обслуговує громадян чи підприємства в цій зоні.

Тому якщо мотоцикліст живе або працює на території, рух до якої позначений знаком, він може повернути ліворуч.

Правильна відповідь – 4

Дозволяється, якщо мотоцикліст там живе або працює.

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Саме тому правильними одночасно є твердження з варіантів 2 і 3.

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