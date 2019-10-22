Зовнішність Skoda Octavia 2020 розсекречена — перше фото

Дизайн Шкода Октавія 2020 модельного року тепер не є секретом — виявлено перше фото без камуфляжу.

Як повідомляє чеський ресурс Auto Revue CZ, зображення новинки випадково розмістили в запланованому онлайн-конфігураторі моделі на сайті компанії. Втім, саме таким чином часто нові авто і потрапляють в Мережу до прем'єри.

Перше фото Skoda Octavia 2020 без камуфляжу https://www.autorevue.cz

Новини Компактний кросовер Hyundai Creta 2020 представлений офіційно

Власне, офіційно довгоочікуваний автомобіль представлять 11 листопада — зовсім скоро, тому витік першого зображення можна назвати цілком закономірною подією.

Що можна сказати про дизайн? Зовні Skoda Octavia повністю відповідає поширеним раніше офіційним ескізами і органічно вписується в сучасний модельний ряд чеського автовиробника.

Офіційний ескіз Skoda Octavia 2020 https://www.skoda-auto.com

Головний елемент — передні фари, які наближаються до форми вузького трикутника. У поєднанні з новою фальшрадиаторною решіткою "обличчя" виглядає досить ефектно і нагадує Skoda Scala 2019.

Офіційний ескіз Skoda Octavia 2020 https://www.skoda-auto.com

В цілому зовнішність, завдяки бічній лінії скління і яскраво вираженим виштамповкам уздовж кузова, виглядає елегантно і сприймається дорожче і престижніше в порівнянні з актуальною генерацією.

Інтер'єр Skoda Octavia 2020 https://www.auto.cz/

Повідомляється, що моторна гамма залишиться без змін. Це говорить про бензинові мотори потужністю 115-220 к.с. і дизельні установки на 89-184 к.с.

Інтер'єр Skoda Octavia 2020 https://www.auto.cz/

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, Skoda планує стати ще більш популярним брендом і готує велику кількість новинок:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал