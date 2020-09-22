Зеленський ввів кримінальну відповідальність за викрадення автомобілів

Президент України Володимир Зеленський ввів кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Він підписав Закон "Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" № 875-IX, який Рада прийняла 3 вересня, сказано на сайті глави держави.

Тепер за такий злочин передбачається не штраф, а обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

У разі використання електронних пристроїв для злому і викрадення авто, або якщо транспортний засіб коштує від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів (приблизно від 105 до 262 тисяч гривень), передбачено покарання у вигляді ув'язнення від п'яти до восьми років з можливістю конфіскації майна.

"Такі ж дії, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такого", – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, система автоматичної фіксації порушень ПДР в Україні так і не навчилася штрафувати "евробляхі". Камери фіксують порушення, але відправити штраф неможливо.