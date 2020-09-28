За викрадення авто в Україні каратимуть в’язницею: у МВС прояснили деталі

У МВС пояснили нововведення у законодавстві, пов’язані з посиленням відповідальності за викрадення автомобілів в Україні.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, заступник голови МВС Антон Геращенко пояснив, що до прийняття закону, особа, яка вчиняла викрадення автомобіля вперше, мала можливість заплатити штраф чи відбутися умовним покаранням. У новій редакції закону цю норму виключили. Тепер людина, яка посягає на чужу власність, нестиме кримінальну відповідальність.

"Тяжкість злочину раніше встановлювалась з урахуванням того, чи були понесені збитки. Але якщо автівка поверталася власнику в тому стані, в якому її вкрали, то суд вважав, що збитку не було. Цю норму також змінили. І зараз, незалежно від того, чи була повернута машина чи ні, ми вважаємо, що жертва отримала величезну моральну травму, а значить була заподіяна шкода", – наголосив він.

Геращенко наголосив, що у законі змінили факт того, що лише за перше викрадення можна призначати умовний термін.

"Якщо особа викрала автомобіль, то суд одразу повинен призначати реальний термін. Справа у тому, що викрадачі, здебільшого, є професіоналами. І за повторність суди давали умовні терміни. У нас були випадки, коли представники кримінального розшуку арештовували тих підозрюваних, які вже знаходилися під різними межами запобіжних заходів, після викрадень, і доводилось повторно вести до суду, а суди знову не давали їм реальних термінів", – зазначив заступник міністра.

Він також зазначив, що закон передбачає кримінальну відповідальність за розповсюдження та виробництво спеціального обладнання для злому автівок. Геращенко пояснив, що до 21 вересня їх абсолютно безкарно можна було купувати в Інтернеті за 7-10 тисяч гривень.

Зі свого боку, начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський зазначив, що у новому законі для кримінального блоку було важливим, щоб особа несла відповідальність за вчинення злочину.

"Мета всього карного блоку Нацполіції не просто документування злочину, а передусім, зниження кількості таких злочинів. І, звісно, щоб злочинець ніс реальне покарання за заволодіння чужим транспортом", – сказав Дзюбинський.

У МВС нагадали, що за незаконне заволодіння транспортним засобом передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

У відомстві впевнені, що відтепер "професійні" викрадачі, які ретельно готуються до скоєння злочину, мають спеціальні технічні засоби для викрадення, будуть відповідати адекватно вчиненому злочину, зокрема й запобіжний захід у вигляді застави обчислюватиметься з урахуванням вартості викраденого автомобіля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня в Україні набув чинності закон, який істотно посилює покарання за викрадення автомобілів. За відповідний законопроєкт Верховна Рада проголосувала ще на початку місяця, 3 вересня, після чого його підписав президент.