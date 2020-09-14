За "скручування" пробігу авто каратимуть: в МВС озвучили деталі

Так зване скручування пробігу автомобіля впливає на його технічний стан і, зокрема, безпекові системи.

Тематичний законопроєкт №4039, що розглядається у Верховній Раді, передбачає створення єдиної бази пробігу авто, а також містить інші способи боротьби із шахраями на ринку вживаних автомобілів. Про це під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

За його словами, коли в МВС порівняли подібні автомобілі на ринку в Україні і в Німеччині, різниця у пробігу становила близько 100 тисяч кілометрів.

При цьому "скручування" пробігу має два аспекти. По-перше, це ухилення від оплати митних платежів. "Коли ці продавці завозять автомобіль на територію України, перед кордоном вони додають пробігу, щоб знизити митну вартість, а після того скручують, щоб збільшити привабливість для покупця", – пояснив Мартиненко.

Другий аспект – зниження рівня безпеки автомобіля, в якому "скручували" пробіг. "Це впливає на технічний стан автомобіля. Коли треба робити регламентні заміни розходних запчастин, коли треба робити техогляд тощо. В деяких автомобілях це впливає на роботу комп’ютерної системи управління автомобілем, і відповідно безпекові системи працюють по-іншому. Як наслідок – ці автомобілі перестають бути безпечними", – наголосив Мартиненко.

За його словами, на даному етапі обговорення законопроєкту документ слід доповнити способом визначення "точки нуль", відносно якої почнеться відлік пробігу авто, а також створити механізм, що унеможливить притягнення до відповідальності за "скручування" пробігу власників, які не мають до цього стосунку.

Як писав OBOZREVATEL, 4 вересня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №4039, який, як очікується, допоможе в боротьбі зі "скручуванням" пробігу автомобілів. Згідно з ним, нечесних продавців машин очікує адміністративна відповідальність і штраф у розмірі до 34 тисяч гривень.