Як купити вживане авто з США під ключ: скільки коштує і в чому підступ

Українці активно цікавляться питанням купівлі вживаного авто із США. Особливої популярності набула купівля авто з Америки під ключ – процес, у якому певний посередник пропонує комплекс послуг.

АвтоОбоз з'ясував, що собою являє така система і як купити машину із США з аукціону, з оформленням документів, транспортуванням до України, митним оформленням і ремонтом.

Машина з США замість вживаного авто в Україні

Українців під час вибору вживаного авто з США насамперед привертає стан американських доріг, якість палива на АЗС в США і ставлення власника до свого транспортному засобу разом із регулярним сервісним обслуговуванням. Усе це вигідно відрізняє машини з Америки від тих, що представлені на вторинному ринку в Україні. До того ж на такому сайті, як Carfax, приблизно за $13 можна отримати повну інформацію про історію конкретного автомобіля. В українських же реаліях дуже легко придбати "кота в мішку" у відновленому після ДТП вигляді, зі скрученим пробігом і перебитим VIN-номером, та ще й у розшуку.

Ринок вживаних авто в США дуже великий, але в ньому потрібно розбиратися Фото: nv.ua

Ба більше, стара машина в США з "прозорим" пробігом часто дешевша за аналогічну модель, яку продають в Україні. Після ДТП ціна стає ще нижчою, тому купівля на страховому аукціоні в Америці – питання дуже актуальне. Але необхідно добре підготуватися.

Як купити автомобіль з Америки

Найпростіший спосіб – звернутися в певну компанію, яка займається автомобілями з США під ключ. Фахівці з досвідом підберуть найкращу пропозицію, оформлять необхідні документи, займуться транспортуванням машини до України та митним оформленням, відремонтують транспортний засіб і нададуть покупцеві готову машину.

Звісно, все це можна зробити самостійно. Але в разі нестачі досвіду, яка очевидна в такій ситуації, якщо нічого подібного раніше робити не доводилося, ризикований крок може призвести до небезпечної купівлі повністю неробочого авто, яке на аукціоні можуть виставити в цілком пристойному вигляді. Ремонт такої машини, якщо він взагалі можливий, перевищить вартість аналогічної цілої вживаної моделі в Україні. До того ж їздити на машині буде дуже небезпечно, адже в разі пошкодження в ДТП силової структури кузова відновлення – дуже погана ідея. Головна причина – під час потрапляння в наступну аварію транспортний засіб уже не захистить водія й пасажирів. Це варто пам'ятати навіть під час роботи з посередниками, які готові розглядати будь-які пропозиції на аукціонах.

Необхідний фахівець, який орієнтується в страхових аукціонах Фото: ycginvestments.com

Якщо пошкодження обмежені зовнішніми деталями, автомобіль можна досить швидко і відносно недорого привести в порядок. Однак варто враховувати, що доставка в одеський порт у середньому займає 2-3 місяці. Цим питанням також займеться фірма, в яку ви звернетеся (в дорозі машина застрахована). Як вибрати посередника? Зверніть увагу на вік компанії, її рейтинг і відгуки про роботу в соцмережах і на сторонніх сайтах. Не забувайте, що в Google Maps на сторінці підприємства можуть виявитися відгуки користувачів і рейтинг. Добре, якщо знайдуться знайомі, які вже зверталися до послуг конкретної компанії й зуміють дати пораду.

Скільки коштує вживане авто з США під ключ

Після участі в аукціоні та переможної ставки на розбитий автомобіль юристи вашої компанії почнуть оформлення документів. Оплатити машину доведеться разом із аукціонним збором, який варіюється від 500 до 1000 доларів. Далі – транспортування, яким також повністю займається посередник. Це теж можна зробити самостійно, але доведеться знайти велику кількість фахівців і компаній: евакуація, логістика, страховка, навантаження-розвантаження, супровід. Не забувайте, що все необхідно робити віддалено, і особисто ви нікого не знаєте.

До України автомобілі з США потрапляють через одеський порт Фото: autoexpert.top

Транспортування обійдеться до $2000. Ще близько $1000 потрібно витратити на перші документи по прибуттю транспортного засобу до порту. Далі – митне оформлення, вартість якого залежить від віку автомобіля, об'єму двигуна і вартості. Так, купівля битого авто в США не обмежується участю в аукціоні. Розраховуйте бюджет і не забувайте, що крім покупки, доведеться витратитися на послуги посередників, аукціонний збір, транспортування до України, оформлення документів, сертифікацію та розмитнення.

Слідкуйте за тим, щоб пошкодження машини після ДТП були не критичними Фото: dumskaya.net

На цьому етапі, найімовірніше, машина виявиться дешевшою за схожу пропозицію на нашій вторинці. Але автомобіль ще необхідно відремонтувати. Деякі поломки неможливо ідентифікувати на стадії участі в торгах. Зазвичай підсумкова сума завжди перевищує початкові прогнози. Конкретні цифри відрізняються для окремих автомобілів і ступеня пошкоджень. Головне – уникати авто після серйозних ДТП, в яких пошкоджена силова структура кузова. Такі лоти найбільш привабливі через дешевизну, але пересуватися на такій машині дуже небезпечно навіть після ремонту.

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