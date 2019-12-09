"Я б собі таку купив, але ...": Дубінський вперше сів за кермо Tesla Model X

Народний депутат Олександр Дубінський, який віднедавна вирішив випускати автомобільні огляди (в рамках свого YouTube-проєкту "АДмобілі"), зняв тест електрокросовера Tesla Model X.
Як з'ясував OBOZREVATEL, до цього парламентар розповів вже про Mercedes-Benz 123ce, Maserati Coupe Cambiocorsa і Mercedes W140 Coupe. Таким чином, Tesla Model X став уже четвертим автомобільним оглядом Дубінського.
Огляд Tesla Model X від Олександра Дубінського
Скріншот c відео. DubinskyPro, YouTube
Але перейдемо ближче до суті. Що ж цікавого депутат розповів про високотехнологічний електромобіль Tesla Model X? На початку ролика він говорить, що відверто в шоці від цього автомобіля (в хорошому сенсі слова). Зокрема його вразили різні "примочки" та опції авто, а також схожість деяких рис із моделями Mercedes-Benz.
Огляд Tesla Model X від Олександра Дубінського
Скріншот із відео. DubinskyPro, YouTube
"Це Тесла, але, знаєте, з таким присмаком Мерседеса", – наголошує Дубінський.
Зокрема він приділяє увагу керуванням автомобілем, його комфорту та місткості, а також налаштуванням систем через екран мультимедіа та задніх дверей Tesla Model X, відомих як "крила сокола". Ну і паралельно розповідає про політику – вийшла така собі аналогія з монологами президента Володимира Зеленського, який раніше записував відеозвернення до народу якраз за кермом такого автомобіля.
Огляд Tesla Model X від Олександра Дубінського
Скріншот із відео. DubinskyPro, YouTube
В кінці Дубінський каже, що "купив би собі Tesla Model X, якби не любив їздити з друзями в Одесу". "Туди, на жаль, на ній не доїдеш", – вважає нардеп.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Як раніше розповідав OBOZREVATEL:
Опубліковано цікаве відео з тест-драйвом КрАЗу у виконанні дівчини.
Секретна камера Tesla впіймала вандала на проколюванні шин.
Продемонстровано дуже дешеву версію Tesla Cybertruck.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".