"Я б собі таку купив, але ...": Дубінський вперше сів за кермо Tesla Model X

Народний депутат Олександр Дубінський, який віднедавна вирішив випускати автомобільні огляди (в рамках свого YouTube-проєкту "АДмобілі"), зняв тест електрокросовера Tesla Model X.

Як з'ясував OBOZREVATEL, до цього парламентар розповів вже про Mercedes-Benz 123ce, Maserati Coupe Cambiocorsa і Mercedes W140 Coupe. Таким чином, Tesla Model X став уже четвертим автомобільним оглядом Дубінського.

Огляд Tesla Model X від Олександра Дубінського Скріншот c відео. DubinskyPro, YouTube

Але перейдемо ближче до суті. Що ж цікавого депутат розповів про високотехнологічний електромобіль Tesla Model X? На початку ролика він говорить, що відверто в шоці від цього автомобіля (в хорошому сенсі слова). Зокрема його вразили різні "примочки" та опції авто, а також схожість деяких рис із моделями Mercedes-Benz.

Огляд Tesla Model X від Олександра Дубінського Скріншот із відео. DubinskyPro, YouTube

"Це Тесла, але, знаєте, з таким присмаком Мерседеса", – наголошує Дубінський.

Зокрема він приділяє увагу керуванням автомобілем, його комфорту та місткості, а також налаштуванням систем через екран мультимедіа та задніх дверей Tesla Model X, відомих як "крила сокола". Ну і паралельно розповідає про політику – вийшла така собі аналогія з монологами президента Володимира Зеленського, який раніше записував відеозвернення до народу якраз за кермом такого автомобіля.

Огляд Tesla Model X від Олександра Дубінського Скріншот із відео. DubinskyPro, YouTube

В кінці Дубінський каже, що "купив би собі Tesla Model X, якби не любив їздити з друзями в Одесу". "Туди, на жаль, на ній не доїдеш", – вважає нардеп.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

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