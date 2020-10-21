Як купити вживане авто в Україні за ціною "євробляхи": топ іномарок від $550

Незважаючи на те, що український ринок вживаних авто досить великий, наші автолюбителі здебільшого його ігнорують і продовжують віддавати перевагу машинам з Європи і США.

АвтоОбоз розібрався, скільки коштують найпопулярніші вживані моделі Volkswagen, Ford, Renault, Skoda й Opel – саме вони є фаворитами серед українців, які вибирають автомобіль на вторинному ринку за кордоном.

VW Golf

Компактний німецький гетчбек – один із лідерів з імпорту до України з європейських країн. Причина – неймовірна популярність у багатьох державах ЄС. Але і в нашій країні на ринку старих машин багато пропозицій, які вже не потребують розмитнення.

Найдешевший варіант, який вдалося знайти, – Volkswagen Golf 1998 (друге покоління). За машину просять лише $550 (близько 15,5 тис. грн). Це можна порівняна з авто з Європи сума, але розмитнення не потрібно, адже машина вже на українських номерах. Проте умовний "гість" з Німеччини або Чехії похвалиться набагато приємнішим технічним станом.

VW Golf за 550 доларів Фото: скриншот auto.ria.com

У нашому ж випадку пробіг становить 400 000 км. Невідомо, чи може машина їздити, адже в оголошенні йдеться про необхідність ремонту двигуна і КПП. З іншого боку, відмітка "не на ходу" не вказана.

VW Golf за 550 доларів Фото: скриншот auto.ria.com

Ford Fusion

Гетчбек середнього класу Ford Fosus майже так само популярний для пригону з ЄС, як і VW Golf. Але в разі купівлі автомобіля з США абсолютним бестселером є седан Ford Fusion. Нам ця модель набагато краще знайома як Mondeo.

Ford Mondeo за 1150 доларів Фото: скриншот auto.ria.com

Найдоступнішу пропозицію на ходу оцінюють у $1150 (майже 33 тис. грн). Автомобіль 1994 року випуску з пробігом 320 000 км. Машина стара і виглядає втомленою. Транспортний засіб вимагає певного ремонту, продавець зазначає це в оголошенні. Але можна їхати відразу після купівлі.

Ford Mondeo за 1150 доларів Фото: скриншот auto.ria.com

Renault Megane

Французький гетчбек середнього класу дещо програє своїм суперникам у практичності, але досить надійний і добре виглядає в кожному поколінні. До того ж, на європейському вторинному ринку дуже великий вибір. З якою сумою можна підійти до цієї моделі в Україні?

Старий, але доволі симпатичний гетчбек 1996 року пропонують за $2150 (61 тис. грн) з пробігом 190 000 км. Є екземпляри дешевші та новіші, але вони після ДТП і не на ходу.

Renault Megane за 2150 доларів Фото: скриншот auto.ria.com

Як видно з фото, цей автомобіль у нормальному стані і не потребує серйозного ремонту. Але під час купівлі вживаної машини завжди потрібно приділяти пильну увагу технічній складовій, щоб не "потрапити на гроші" в подальшому. Власник встановив ГБО, для багатьох покупців це важливий момент.

Skoda Octavia

Пропозицій із продажу чеського бестселера в Україні дуже багато – модель неймовірно популярна. Почати можна вже з $1800, водночас за авто 2017 року – але тільки в тому разі, якщо вам потрібна купа деталей, адже автомобіль після ДТП з критичними ушкодженнями.

Skoda Octavia за 3100 доларів Фото: скриншот auto.ria.com

Робочі варіанти дорожчі – найдешевший коштує $3100 (88 тис. грн). Пробіг дорівнює 280 000 км. На фото вживана Skoda Octavia в хорошому стані. За заявою продавця, фото відповідають дійсності. Машина оснащена бензиновим двигуном об'ємом 1,8 л у зв'язці з механічною КПП – все має бути надійним.

Skoda Octavia за 3100 доларів Фото: скриншот auto.ria.com

Opel Astra

Opel Astra різних поколінь є однією з найдоступніших моделей не тільки на вторинному ринку Євросоюзу. В Україні це одна з найдешевших іномарок.

Є варіант за $500, але машина після ДТП у відверто поганому стані. Якщо шукати екземпляр на ходу – можна витратити $900 (25,5 тис. грн) за седан з пробігом 211 000 км. Автомобіль 1997 року, зовсім не новий, але і просять за нього небагато.

Opel Astra за 900 доларів Фото: скриншот auto.ria.com

Компактна машина вимагає певного ремонту, пов'язаного з кузовними роботами – необхідно щось зробити з прогресуючою корозією, яку добре видно на фото. Але цей автомобіль їздить, двигун і коробка передач працюють.

Opel Astra за 900 доларів Фото: скриншот auto.ria.com

Нещодавно OBOZREVATEL надавав докладну інструкцію щодо купівлі вживаного автомобіля із США з усіма цінами. Цей напрямок дуже популярний серед українців, але існують "підводні камені".