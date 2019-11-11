Головна Новини
11 листопада • оновлено в 12:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

На вулицях Одеси помітили рідкісний автомобіль за $1 мільйон. Фото

2.8т Читати матеріал російською

Вулицями Одеси роз'їжджає рідкісний шестиколісний автомобіль Mercedes-Benz Geländewagen G63 AMG 6X6 вартістю майже 1 млн доларів.

Унікальний позашляховик помітили на вихідних у центрі міста, повідомляє topgir.com.ua. Ця модель була випущена лімітованою серією в сотню примірників (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Машина має 5,5-літровий турбований V8. Потужність становить 544 к.с. Вага авто – майже 4 тонни. Здатне розігнатися до 100 км/год всього за 7,9 с і розвиває максимальну швидкість 160 км/год.

Новини
Украина – Клондайк экзотических и редких автомобилей

Крім того, йому не страшні ніякі перешкоди на перетятій місцевості.

Шестиколісний Geländewagen лімітованої серії

Шестиколісний Geländewagen лімітованої серії

TopGir.ua

Шестиколісний Geländewagen лімітованої серії

Шестиколісний Geländewagen лімітованої серії

TopGir.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві елітний автомобіль зіткнувся з бетономішалкою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Одеса
Тег
авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel