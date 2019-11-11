На вулицях Одеси помітили рідкісний автомобіль за $1 мільйон. Фото

Вулицями Одеси роз'їжджає рідкісний шестиколісний автомобіль Mercedes-Benz Geländewagen G63 AMG 6X6 вартістю майже 1 млн доларів.

Унікальний позашляховик помітили на вихідних у центрі міста, повідомляє topgir.com.ua. Ця модель була випущена лімітованою серією в сотню примірників (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Машина має 5,5-літровий турбований V8. Потужність становить 544 к.с. Вага авто – майже 4 тонни. Здатне розігнатися до 100 км/год всього за 7,9 с і розвиває максимальну швидкість 160 км/год.

Крім того, йому не страшні ніякі перешкоди на перетятій місцевості.

Шестиколісний Geländewagen лімітованої серії TopGir.ua

Шестиколісний Geländewagen лімітованої серії TopGir.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві елітний автомобіль зіткнувся з бетономішалкою.

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