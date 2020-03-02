Втоплений Lamborghini не завадив і далі проводити весілля

Курйозний випадок стався у Нідерландах. Під час весільної процесії був втоплений дорогий суперкар, проте це не завадило продовженню урочистого заходу.
Як з'ясував OBOZREVATEL, все почалося з аварії, яка сталася на одній з трас в Північній Голландії. За словами свідка ДТП, одного з автомобілістів, суперкар Lamborghini Aventador рухався у весільному кортежі, і одного моменту його водій не впорався з керуванням. Машину занесло, вона виїхала на зустрічну смугу, вдарилася об авто свідка, вилетіла з дороги і, в кінцевому рахунку, опинилася в канаві.
Втоплений Lamborghini
telegraaf.nl
Далі настає найцікавіший момент: після того, що сталося, водій Ламборгіні як ні в чому не бувало пересів в інше авто кортежу і зник.
Втоплений Lamborghini
Поліцейські, що прибули на місце, виявили тільки порожній автомобіль та очевидця аварії. Суперкар з болота дістали рятувальники; судячи з усього, його ремонт обійдеться дорого, оскільки Aventador постраждав від впливу води та бруду, а також отримав деякі пошкодження кузова (це як мінімум). Правоохоронці вже встановили особу горе-водія і намагаються знайти його, щоб відтворити повну картину аварії.
Втоплений Lamborghini
telegraaf.nl
До речі, Lamborghini Aventador є одним з найдорожчих авто сучасності. Залежно від версії, комплектації і тюнінгу його вартість становить приблизно від 400 до 800 000 доларів.
Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, це не єдиний подібний випадок, який стався в Нідерландах. Не так давно там був втоплений новий кросовер Audi RS Q8. Власник встиг поїздити на авто лише три тижні.
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