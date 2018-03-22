Куча сторонников "евроблях" пишет мне и приводит доводы, мол "бляхи - это хорошо!". А зачем? Зачем меня агитировать? Я не депутат и не министр, на процесс принятия решений в стране я не влияю. Зачем меня агитировать? Просто так? Так поздно мне уже меняться.

Я реально считал и считаю, что предавать и подличать, воровать и крысить, обижать беззащитных и хитропопить - не платить налоги - плохо!

Может армия так на меня повлияла, там "крысы", хитропопые и "шланги" не выживали? Может сказки правильные читал, а некоторые меня в детстве бесили? Искренне считаю, что некоторые сказки и фильмы вредны для детского развития и для мозга. Как может пытаться заработать что-то своим трудом и купить авто, платить налоги и заботиться о слабых человек, воспитанный на "По-щучьему велению" и иных сказках, в которых всякие Емели заработать не хотят, но хотят "все и ВИДРАЗУ и на шару"? Как?

А фильмы? Эти трэшовые истории воспитывают какую-то неправильную систему ценностей. Например, "Морозко"))) Настеньку отвезли в лес? Она села под дерево и ждет, пока не обморозит подсарафанье пространство. Искать выход из леса? Ненене, вы чего. Щас придёт дядька с палкой, побегает вокруг ёлки, позовёт с собой неизвестно куда, вот тогда встань и иди, не имей собственного мнения и тогда в тебя влюбится местный нарцисс, полностью без мозгов. Улет!

А Карандышев из "Жестокий романс"? Угораздило влюбиться в красивую Ларису и да, поползаю-ка я за ней, даже если она спит с Паратовым, Вожеватовым или всей командой "Ласточки" сразу. Хотя нет, не поползаю, лучше её завалить и не мучаться, шлёндру такую. Да-да, идеально! Не заработать положения и денег и ее добиться (раз невмоготу) или хотя бы её заманить деньгами в Париж, не, это для слабаков. Лучше завалить. При куче свидетелей... Не заработать денег и уважения, а завалить и все!!

А "Ирония судьбы" и Лукашин? Новый Год, с девушкой на которой ты решил жениться? Ужрись и улети в коматозном состоянии в Питер. Пускай она в пустой квартире твоей мамы сама бухает коньяк. А как прилетишь в Питер - немедленно вломись в чужую квартиру, склей чужую подругу, оскорби хорошего человека в пыжиковой шапке и вынуди его от обиды ужраться и уйти на мороз в мокром пальто. Кстати, когда Лукашин вернулся к маме и лёг проспаться, а Надя летела к нему, что делали Галя и Ипполит? Ипполит вообще выжил?

Почему воровать и не платить налоги стало национальным трендом? От Януковича осталось? Ведь это воровкие тюремные принципы: "правильные пацаны не работают и воруют, а работают и платят налоги только Лохи"! Ждем молочные реки из ЕС вместо того, чтобы самим обустроить свою страну? А власть с гордостью сообщает, что мы выпросили очередной кредит в мвф! Меня Мама учила, что попрошайничать и жить в долг - нехорошо, а оказывается ???

Почему национальным трендом стала неуплата налогов и попрошайничество вместо того, чтобы Работать и чего-то добиться в жизни без Морозко, шары и хитропопости?