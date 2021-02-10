Водіїв на "лисій" чи літній гумі слід штрафувати, – радник глави МВС

В складних погодних умовах через потужні снігопади в Україні однією з причин численних ДТП є те, що деякі водії користуються літньою або "лисою" гумою. Міністерство внутрішніх справ ініціюватиме ухвалення закону, який буде зобов’язувати використовувати сезонні шини.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко. У відомстві пропонуватимуть передбачити в законі "Про дорожній рух" штрафи за невідповідну гуму, додав він.

"Ще один момент – використання певної глибини протектора для вантажного транспорту. Тому що так само через вантажний транспорт, через лису гуму у нас створюються затори на дорогах", – зауважив Мартиненко.

"Ситуація на трасах міжміського чи міжобласного сполучення дуже часто блокується якраз за рахунок того, що фури їдуть на гумі, яка не відповідає дорожній ситуації, вони вважають, що можуть з цим впоратися. Але фізику не обманеш. Автомобіль на лисій гумі зупиняється на льоду чи снігу і блокує проїзд всім іншим", – наголосив радник міністра.

Мартиненко не став називати розмір штрафів, які мають накладатися на порушників. Проте, він зауважив, що сума штрафу повинна бути достатньою, щоб змусити водіїв "перевзувати" свої автівки.

Радник міністра повідомив, що вже наступного тижня міністерство має намір провести робочу зустріч з народними депутатами, щоб прискорити ухвалення необхідних змін у законодавство. "Я думаю, що ми використаємо всі можливі шляхи, в тому числі через Кабмін, через народних депутатів", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, через потужні снігопади в Україні значно погіршилася ситуація на дорогах. Зафіксовано випадки, коли легкові автомобілі витягували зі снігу вантажівки.