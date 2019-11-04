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4 листопада • оновлено в 21:40
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Водії Харківщини почали скуповувати дитячі автокрісла:

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У Харківській області водії почали активно скуповувати автокрісла після ухвалення Верховною Радою законопроєкту №1150, яким посилено правила для перевезення дітей автомобільним транспортом.

Як відомо, в разі невиконання норми водіям загрожує штраф 510 гривень, а за повторне порушення – 850 гривень.

"Попит на автокрісла підвищився. Раніше купували крісла в основному ті власники автомобілів, які з дітьми виїжджали за кордон, тому що там штрафи за перевезення дітей без автокрісел становлять від 60 до 350 євро", – розповів OBOZREVATEL продавець дитячих автокрісел Віталій.

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Нагадаємо, у разі невиконання норми водіям загрожує штраф 510 гривень, а за повторне порушення – 850 гривень.

"Попит на автокрісла підвищився. Раніше купували крісла в основному ті власники автомобілів, які з дітьми виїжджали за кордон, тому що там штрафи за перевезення дітей без автокрісел становлять від 60 до 350 євро", – розповідає продавець дитячих автокрісел Віталій.

автокрісло

автокрісло

avtosvit.biz

Нагадаємо, порушенням вважається, якщо без автокрісла в автомобілі перевозять дитину, яка не досягла 12 років або її зріст нижче 145 сантиметрів.

"Якщо дитина досягла 12 років або її ріст вище 145 смце вважається фізіологічно достатньо, щоб неповнолітній міг пристебнутися дорослим ременем безпеки. Дітям, що не досягли такого віку і зросту, заборонено пристібатися дорослим ременем, тому що при аварії це може їх ще більше травмувати", – розповіла нашим журналістам начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Харківської області Марина Кульбачна.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, перевезення дітей в автокріслах, в разі ДТП, зменшує дитячу смертність на 80%

Як раніше писав OBOZREVATEL, 4 листопада в Бердичеві сталася страшна ДТП з переворотом. В одному з автомобілів перебувало немовля, яке не постраждало завдяки дитячому автокріслу.

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Місце
Україна Харків
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