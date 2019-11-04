Водії Харківщини почали скуповувати дитячі автокрісла:

У Харківській області водії почали активно скуповувати автокрісла після ухвалення Верховною Радою законопроєкту №1150, яким посилено правила для перевезення дітей автомобільним транспортом.

Як відомо, в разі невиконання норми водіям загрожує штраф 510 гривень, а за повторне порушення – 850 гривень.

"Попит на автокрісла підвищився. Раніше купували крісла в основному ті власники автомобілів, які з дітьми виїжджали за кордон, тому що там штрафи за перевезення дітей без автокрісел становлять від 60 до 350 євро", – розповів OBOZREVATEL продавець дитячих автокрісел Віталій.

Нагадаємо, у разі невиконання норми водіям загрожує штраф 510 гривень, а за повторне порушення – 850 гривень.

"Попит на автокрісла підвищився. Раніше купували крісла в основному ті власники автомобілів, які з дітьми виїжджали за кордон, тому що там штрафи за перевезення дітей без автокрісел становлять від 60 до 350 євро", – розповідає продавець дитячих автокрісел Віталій.

автокрісло avtosvit.biz

Нагадаємо, порушенням вважається, якщо без автокрісла в автомобілі перевозять дитину, яка не досягла 12 років або її зріст нижче 145 сантиметрів.

"Якщо дитина досягла 12 років або її ріст вище 145 см – це вважається фізіологічно достатньо, щоб неповнолітній міг пристебнутися дорослим ременем безпеки. Дітям, що не досягли такого віку і зросту, заборонено пристібатися дорослим ременем, тому що при аварії це може їх ще більше травмувати", – розповіла нашим журналістам начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції Харківської області Марина Кульбачна.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, перевезення дітей в автокріслах, в разі ДТП, зменшує дитячу смертність на 80%

Як раніше писав OBOZREVATEL, 4 листопада в Бердичеві сталася страшна ДТП з переворотом. В одному з автомобілів перебувало немовля, яке не постраждало завдяки дитячому автокріслу.

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