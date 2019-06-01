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Відповідатимуть за водіїв: МВС підготувало автошколам "сюрприз"

1.3тЧитати матеріал російською

У Міністерстві внутрішніх справ України пропонують запровадити персональну відповідальність інструкторів автошкіл за навчання і підготовку водіїв.

Про нововведення в ефірі ObozTV розповів начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

"Ми допрацьовуємо наші відомчі укази і готуємо такий "приємний сюрприз" для автошкіл – якщо більше певного відсотка учнів показують поганий рівень підготовки (вочевидь, не здають іспит. – Ред.), інструктора несуть за це персональну відповідальність", – повідомив Криклій.

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За його словами, ця практика вже прижилася в деяких прогресивних країнах.

"Зараз в автошколах колективна безвідповідальність. Вони "комісією" приймають іспити з теорії – нібито комісією, зрозуміло, що там ніякої комісії немає. Такою самою "комісією" приймають практичні іспити. У переважній більшості шкіл це бутафорія. Цю ситуацію потрібно змінювати. Має бути персональна відповідальність", – наголосив чиновник.

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Він додав, що в майбутньому у МВС збираються кардинально видозмінити процес підготовки водіїв. Зокрема, інструктори зможуть навчати новачків самостійно і не "прив'язуватися" до автошкіл.

"Теорії людина зможе самостійно навчитися і здати іспит, а потім піти до конкретного інструктора, у нього отримати практичні навички і вже до нас прийти на практичний іспит", – пояснив Криклій.

"Має бути індивідуальний запис на здачу іспиту, та індивідуальна відповідальність з боку інструктора, який готує водіїв", – резюмував він.

На інструкторів з водіння покладуть відповідальність за якість підготовки учнів

На інструкторів з водіння покладуть відповідальність за якість підготовки учнів

depositphotos.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році в Україні ухвалили постанову, яка передбачає відеофіксацію практичних іспитів з водіння. За задумом МВС, нововведення допоможе запобігти корупції та допоможе водіям-новачкам захистити свої права в разі незгоди з рішенням екзаменатора.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVАвтоновини України
Особа
Владислав Криклій 
Місце
Україна
Теги
автошколаводійські праваавто
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