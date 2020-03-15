Нові дорожні камери у Києві фіксують до 120 тисяч порушень ПДР за добу: озвучена статистика

Дорожні камери відеофіксації, які зараз працюють у Києві в тестовому режимі, за одну добу фіксують від 60 до 120 тисяч порушень ПДР.

Таку статистику озвучив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі ObozTV. Він нагадав, що з 1 травня відеофіксація на території Києва та Київської області запрацює вже в повному обсязі.

Шкіряк назвав "революційною" систему автоматичної фіксації перевищення швидкості в столичному регіоні, яку 12 березня представили президенту України Володимиру Зеленському.

"Сьогодні в Києві 20 камер працюють в тестовому режимі. Протягом доби вони фіксують на цих ділянках – вдумайтеся в цифру! – від 60 до 120 тисяч правопорушень. Щодоби! Ви можете собі уявити той масштаб порушень ПДР, який сьогодні відбувається тільки в одному Києві?" – наголосив він.

Радник глави МВС додав, що з 1 травня ще 30 камер розпочнуть працювати в Київській області.

"Ми назвали місця, де будуть розташовані камери – щоб ні у кого не виникало запитань. Зазвичай це місця, де найбільші ризики ДТП і скоєння правопорушень", – уточнив Шкіряк.

Він також підтвердив, що за правопорушення відповідатиме власник машини.

"Це вже питання власника – кому він дає машину в користування. І якщо якийсь друг-сват-брат за його відсутності порушив, він має з'ясовувати вже з ним, вимагати від цього водія заплатити відповідний штраф. Тут інакше не буде. Тому що фіксуватиметься насамперед номер автомобіля", – пояснив Шкіряк.

Крім того, за його словами, камери допоможуть виявляти викрадені автомобілі.

"Якщо номер зафіксований, а його немає в базі – це означає, що номер підроблений. Звичайно, автомобіль з таким номером буде оголошуватися в розшук", – запевнив він.

Центр фіксації порушень швидкісного режиму president.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про систему відеофіксації докладніше і публікував карту розташування камер у Києві.

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