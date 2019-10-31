Від Suzuki до Tesla: стало відомо, на яких машинах їздив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський встиг поїздити на різних машинах, від Suzuki до Tesla.

Видання "РБК-Styler" зробило підбірку всіх відомих авто, на яких він катався ще з часів, коли був шоуменом у студії "95 Квартал".

Зеленський, авто

Перший автомобіль Зеленського, про який відомо журналістам, Suzuki Grand Vitara. На той момент шоумен брав авто у кредит, після чого досить швидко позбувся машини.

Suzuki Grand Vitara InfoCar.ua

Пізніше вибір припав на BMW X5 другого покоління. У дружини Зеленського Олени тоді був Merсedes S500 4Matic 2014 року випуску.

BMW X5 другого покоління InfoCar.ua

Незабаром майбутній президент України придбав Range Rover, на якому їздить і сьогодні. Об'єм двигуна – 4,4 літра, вартість на той час – 4,6 млн гривень, згідно з декларацією про доходи за 2018 рік.

Range Rover rangeroverchauffeurhire.com

На здачу аналізів перед дебатами Зеленський приїхав на Mercedes Benz 2003 року випуску. Народний депутат Володимир Ар'єв тоді стверджував, що це авто належало олігарху Ігорю Коломойському.

Mercedes Benz 2003 року випуску Facebook / Volodymyr Ariev

Тим часом, у декларації Володимира Олександровича було вказано Range Rover 2016 року і Mercedes Benz 2014 року, вартість останнього – 1,4 млн гривень.

Цього року президент України прокотився за кермом Tesla. А 29 жовтня Зеленський проїхався на Toyota новою трасою Н-8 Бориспіль-Маріуполь, про що розповів у Facebook. За даними видання, це авто на донецьких номерах не "пробивається" по базі МВС.

Зеленський за кермом Toyota facebook./zelenskiy95

Зеленський за кермом Кадр з відео Tesla

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Зеленський перевірив відремонтовану ділянку траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь. У мережі відреагували на поїздку президента.

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