Нові авто від $4000: топ найдешевших машин, які можна дістати за кордоном

В Україні найбільшим попитом користуються дешеві автомобілі. Але по-справжньому доступних машин на нашому ринку немає. Водночас світові виробники пропонують моделі від $4000 в інших країнах. Ми теж хочемо!

Найдешевше нове авто в Україні – Lada Granta, що досить дивно. За машину просять від 189 тис. грн, або близько $6700. Цікаво, що на світовому ринку є набагато цікавіші автомобілі, які ще й дешевші. АвтоОбоз знайшов найбільш цікаві моделі, які не продаються в Україні, але дуже потрібні нашим автомобілістам.

Renault Kwid

Компактний кросовер Renault Kwid з'явився в 2015 році як заявка французького автовиробника на абсолютне лідерство в сегменті ультрабюджетних автомобілів. У 2019 автомобіль зазнав глибокої модернізації, після якої набув ще брутальнішого вигляду. Правда, звання кросовера – чистий маркетинг, фактично це просто п'ятидверний гетчбек. Але він коштує всього $4000.

Renault Kwid. Фото: Renault

Автомобіль А-класу компактніший за добре знайомий нам Renault Sandero (довжина менше ніж 4 м) і дешевший більш ніж удвічі. Водночас у салоні все так само можуть розміститися п'ятеро дорослих, а вигляд у Kwid зовсім не гірший. Хіба що паркуватися на вузьких вуличках завдяки невеликим розмірам буде зручніше.

Renault Kwid. Фото: Renault

Покупці можуть вибрати між двигунами об'ємом 0,8 л (54 к.с., 72 Нм крутного моменту) або 1 л (68 к.с. і 91 Нм). Доступні механічна й автоматична КПП. Найдешевший Renault оснащено мультимедійною системою з 8-дюймовим монітором і підтримкою Apple CarPlay з Android Auto. Для найвимогливіших покупців є більш стильна модифікація Climber, яка відрізняється помаранчевими декоративними акцентами на кузові і в салоні.

BAIC Changhe EV2

Китайці точно знаються на доступних автомобілях. Зростання населення і необхідність якомога швидше пересадити людей на особистий транспорт створили ідеальні умови для розроблення відверто бюджетних транспортних засобів. Українці теж люблять їздити на своїх машинах. А ще в нас популярні електромобілі й ніхто начебто не має нічого проти китайських авто. Уловлюєте думку?

BAIC Changhe EV2. Фото: BAIC

BAIC Changhe EV2 – комерційний електромобіль. До таких машин сектор дрібного і середнього бізнесу в Україні останнім часом виявляє інтерес. Звісно, цей автомобіль не здається новим – це ліцензійна копія Suzuki Wagon R першого покоління, який зняли з виробництва 22 роки тому. Але і ЗАЗ "Таврія" і "Славута" загалом без серйозних конструктивних змін були у виробництві до 2011 року – і нікого це не бентежило. Тому українці готові до дещо застарілих транспортних засобів, якщо за них просять привабливу ціну.

BAIC Changhe EV2. Фото: BAIC

За Changhe EV2 в Китаї просять близько $5000. У базовій комплектації бюджетний електрокар оснащено акумуляторною батареєю ємністю 8 кВтг. За доплату доступна батарея на 10 кВтг, у цьому випадку запас ходу становить приблизно 100 км.

Suzuki S-Presso

Цей малюк був створений спеціально для суперництва з Renault Kwid, про який ми говорили раніше. Що ще об'єднує його з французьким компактом? Японська модель також не продається в Україні.

Suzuki S-Presso. Фото: Suzuki

Новинку виконали в досить брутальному стилі, завдяки якому автомобіль навіть трохи нагадує знаменитий Suzuki Jimny. Але на бездоріжжі краще не виїжджати – тут лише передній привід і доволі маленькі колеса. Але ціна – близько $5200.

Компактний кросовер оснащено 1-літровим мотором потужністю 68 л.с. і 90 Нм крутного моменту. Можна вибрати 5-ступеневу механічну КПП або автоматичну коробку.

Suzuki S-Presso. Фото: Suzuki

Центром інтер'єру служить незвичайне кругле оформлення спідометра та монітору мультимедіа. Водночас, як і в головного суперника, є підтримка Apple CarPlay і Andriod Auto, а салон вийшов досить просторим.

Renault Triber

Скільки можна заплатити за практичний і місткий кросовер із приємним дизайном? $8000 – доволі серйозна сума, але це все одно менше, ніж просять в Україні за той же Sandero! Водночас Renault Triber пропонує три ряди крісел (у сумі – 7 посадкових місць), стильний дизайн і компактний кузов.

Renault Triber. Фото: Renault

Triber побудовано на подовженій платформі Kwid, але все одно в довжину він не перевищує 4 м. Як у такому випадку інженерам вдалося розмістити в салоні 7 крісел – загадка. Правда, обсяг багажника дорівнює всього 84 л. Але якщо скласти третій ряд крісел, вантажний простір збільшиться до 625 л.

Renault Triber. Фото: Renault

Серед обладнання – 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, чотири подушки безпеки, камера заднього виду, парктронік і ABS. Двигун об'ємом 1 л видає 71 к.с. і 96 Нм крутного моменту.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевші нові автомобілі українського ринку.