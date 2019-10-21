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21 жовтня • оновлено в 17:14
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Вбивця Tesla з Китаю — кросовер із запасом ходу 650 км

2.7т Читати матеріал російською

Електромобілі Tesla неймовірно популярні, але китайські виробники мають намір переманити потенційних клієнтів своїми розробками.

Як повідомляє OBOZREVATEL, електричний кросовер Aion LX від GAC вже вийшов на ринок. Щоправда, поки китайський електромобіль буде доступний тільки місцевим покупцям. Проте Китай — пріоритетний ринок для Тесла.

Електричний кросовер GAC Aion LX

Електричний кросовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

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Саме тому останнім часом багато виробників активізувалися в плані розробки EV. Одна з найбільш цікавих і сміливих новинок — кросовер GAC, який презентували від дочірнього бренду Aion.

Електричний кросовер GAC Aion LX

Електричний кросовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Довжина автомобіля складає майже 4,8 м, ширина — 1,93 м, а висота – 1,68 м. Колісна база — 2,92 м. На ринку Aion LX представлений у трьох модифікаціях, дві з яких — передньопривідні. Базова версія за 35 тис. доларів оснащена електромотором на 184 к.с. "Середній" варіант могутніший – 204 к.с.

Електричний кросовер GAC Aion LX

Електричний кросовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Електричний кросовер GAC Aion LX

Електричний кросовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Електричний кросовер GAC Aion LX

Електричний кросовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Топова модифікація Aion LX 80 вартістю 39,5 тис. доларів отримала двомоторне компонування сумарною потужністю 408 к.с. Такий кросовер здатен подолати 650 км на одній зарядці, передньопривідні версії забезпечать до 520 км.

Електричний кросовер GAC Aion LX

Електричний кросовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Електричний кросовер GAC Aion LX

Електричний кросовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Електричний кросовер GAC Aion LX

Електричний кросовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Варто зазначити, що в дійсності запас ходу виявиться нижчим. Виробник не розкриває методику розрахунків, але китайські компанії, зазвичай, використовують застарілий сертифікат NEDC. У реальних умовах експлуатації можна сміливо "збити" паспортні дані на 25-30%.

Електричний кросовер GAC Aion LX

Електричний кросовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Електричний кросовер GAC Aion LX

Електричний кросовер GAC Aion LX

www.autohome.com.cn

Ціни наведені з урахуванням державних субсидій на покупку електромобілів. Знижка склала 1,4 тис. доларів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новий електричний велосипед Peugeot.

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
електромобілі авто
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Удивили, ёпт-ть ... Вона вчера писали, шо трое селюков на электрической "Таврия" до Берлина доехали с Днепропетровска. Вот это убийцы Тесла ...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Побольше електромобилей - конец расейской нефти близок!
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