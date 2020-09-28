Вартість кредиту на машину тепер можна прорахувати онлайн: запущено автокалькулятор
Скільки коштує мрія? Тепер це можна дізнатися буквально за кілька хвилин!
Якщо ви хочете взяти кредит на автомобіль своєї мрії, Глобус Банк дає вам змогу оцінити свої можливості і обрати найкращий варіант, не виходячи з дому.
Банк запустив у себе на сайті онлайн-автокалькулятор, який дозволяє автолюбителю знайти найвигідніший автокредит, обравши місто, автосалон, суму кредиту і одразу ж подати Банку заявку на узгодження кредиту.
Автокалькулятор пропонує на Ваш вибір як нові авто, так і автомобілі з пробігом десятків провідних світових брендів, представлених в автосалонах-партнерах Глобус Банку.
Розгляд заявки триває не довше двох годин.
Тому що їхати до автосалону треба не вибирати, їхати до автосалону треба купувати!