Вартість кредиту на машину тепер можна прорахувати онлайн: запущено автокалькулятор

Скільки коштує мрія? Тепер це можна дізнатися буквально за кілька хвилин!

Якщо ви хочете взяти кредит на автомобіль своєї мрії, Глобус Банк дає вам змогу оцінити свої можливості і обрати найкращий варіант, не виходячи з дому.

Банк запустив у себе на сайті онлайн-автокалькулятор, який дозволяє автолюбителю знайти найвигідніший автокредит, обравши місто, автосалон, суму кредиту і одразу ж подати Банку заявку на узгодження кредиту.

Автокалькулятор пропонує на Ваш вибір як нові авто, так і автомобілі з пробігом десятків провідних світових брендів, представлених в автосалонах-партнерах Глобус Банку.

Розгляд заявки триває не довше двох годин.

Тому що їхати до автосалону треба не вибирати, їхати до автосалону треба купувати!