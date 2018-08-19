В Україні радикально змінюють правила перевезень пасажирів: що станеться

Після низки резонансних аварій із маршрутками, в яких загинули і постраждали десятки людей, в Україні кардинально змінюють правила пасажирських перевезень.

Водіїв і власників транспортних компаній чекають перевірки. А вже в найближчі три роки в утиль підуть незаконно переобладнані в маршрутки вантажівки. В автобусах в обов'язковому порядку з'являться ремені безпеки. А водіям доведеться їздити з навігаторами і пристроями, що контролюють їхній відпочинок. Детальніше - у матеріалі OBOZREVATEL.

Ремені і тахографи

Міністерство інфраструктури розробило проект поетапного посилення правил перевезень пасажирів. Так, із 1 січня 2019 року не можна буде перевозити пасажирів в автобусах, розрахованих на більш ніж 9 осіб, без використання тахографа.

Тахограф - це спеціальний прилад, який реєструє швидкість руху автотранспортного засобу, а також режим праці водія. Наприклад, скільки часу водій перебуває за кермом і скільки відпочиває.

Винятком будуть лише автобуси, які використовують на регулярних перевезеннях на маршрутах протяжністю не більше 50 км і зі швидкістю до 40 км на годину. Фактично мова йде про міський громадський транспорт.

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З січня 2020 року міністерство збирається заборонити використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, для перевезення пасажирів. За словами міністра Омеляна, такі автобуси будуть відправляти на штрафмайданчики й утилізувати. А власників позбавлятимуть ліцензій на перевезення. Старі ж автобуси будуть просто вилучати.

Правда, виняток зроблять для переобладнаних автобусів категорії М2 (до 5 тонн), які в своїй конструкції передбачають перевезення сидячих пасажирів. Їх можна буде використовувати для нерегулярних перевезень на маршрутах довжиною до 80 км. Власники таких автомобілів повинні будуть мати спеціальний сертифікат.

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А з 1 січня 2021 року зовсім заборонять возити пасажирів в автобусах без ременів безпеки. Винятком буде лише міський транспорт.

Війна нелегалам

Також із серпня має запрацювати електронний кабінет перевізника, де буде збиратися вся інформація про нього. А з наступного, 2019 року, всі автобуси повинні бути обладнані GPS, введуть і електронний квиток.

Такі нововведення до душі не всім перевізникам. Вони аргументують це тим, що їм доведеться вкладати додаткові кошти в переобладнання транспортних засобів. Швидше за все, власники просто не хочуть, щоб влада контролювала їх пересування, адже одразу стане ясно, скільки рейсів і куди вони виконують, а отже - які доходи мають.

У міністерстві інфраструктури пообіцяли боротися з нелегальними перевізниками. За словами Омеляна, 50-70% пасажирських перевезень у країні знаходяться в тіні. Тобто підприємці працюють без ліцензій, не платять податки і не відповідають за безпеку людей.

Контроль на дорогах

Після низки резонансних аварій влада пообіцяла тотальний контроль на дорогах. Заступник глави МВС Сергій Яровий повідомив, що тільки останні перевірки виявили близько трьох тисяч несправних автобусів, які перевозили пасажирів. А найпоширеніше порушення серед водіїв автобусів - водіння в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, створення аварійної обстановки на дорозі і перевезення пасажирів понад встановлену норму.

Яровий додав, що чиновники з "Укртрансбезпеки", які видають компаніям-перевізникам ліцензії, повинні нести кримінальну відповідальність за свою бездіяльність у ситуації, коли тисячі автобусів виявляються несправними.