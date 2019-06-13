В Україні скоро посилять контроль на дорогах: чого чекати водіям

Уже скоро в Україні має запрацювати система фото- і відеофіксації порушень на дорогах, яка покликана зменшити кількість ДТП у державі.

Крім того, згідно з новим задумом, кожен українець зможе фіксувати правопорушення на дорозі й передавати дані в поліцію за допомогою спеціального додатка. У чому суть ідеї – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Вже до кінця літа в Україні обіцяють запустити фото- і відеофіксацію порушень на дорогах.

Розроблено новий додаток, який дозволить кожному водію самостійно зафіксувати порушення на дорозі. Далі інформація направляється в патрульну поліцію;

Розробники ідеї впевнені, що додаток буде аналогом "рятувальника" для автомобілістів. Там розмістять інформацію про локації найближчих автосервісів, а також про ДТП. Проект уже обговорюється з Міністерством внутрішніх справ;

Юристи ж бачать низку проблем. Вони можуть стосуватися як юридичної складової, так і технічної. Один із основних нюансів – сертифікація.

Фото- і відеофіксація на порозі

Вже до кінця літа в Україні обіцяють запустити фото- і відеофіксацію порушень на дорогах. Повноцінно механізм запрацює до кінця 2019 року, адже раніше глава МВС Арсен Аваков анонсував встановлення приблизно тисячі камер.

"Проблема в тому, що штрафи за порушення, зафіксовані цими камерами, будуть жахливими! Тому що одна справа – говорити, що ми хороші, а інша – дотримуватися ПДР", – підкреслив глава відомства.

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Встановлюють прилади в місцях концентрації аварій – на перехрестях, світлофорах і розподільних смугах. Так, відстежувати порушників тепер зможуть не тільки патрульні з приладами дистанційного вимірювання швидкості, а й загальнодержавна автоматична система.

Камери будуть фіксувати порушення на дорогах в автоматичному режимі. Потім фото- або відеодоказ порушення відправлятиметься до загального центру опрацювання даних МВС та Національної поліції, де обіцяють використовувати захищені канали зв'язку для передачі цих даних.

Спеціальні оператори перевірятимуть зафіксовані системою порушення, визначатимуть користувача транспортного засобу, складатимуть повідомлення про правопорушення і відправлятимуть його власнику транспортного засобу.

У той же час власники автомобілів зможуть зареєструватися в спеціальному електронному кабінеті та внести інформацію про фактичного користувача автомобіля, щоб листи про порушення ПДР відправляли саме йому.

Можна буде повідомити про порушення?

В Україні також з'явилася нова програма DashcamUA. За словами розробників, головні цілі проекту – зменшення кількості аварій на дорогах, протидія угонам, а також допомога на дорогах в разі ДТП.

Що важливо знати про роботу девайса:

Відеореєстратором стає звичайний смартфон;

Водій встановлює додаток, авторизується, прив'язує своє посвідчення і свідоцтво про реєстрацію, робить фото автомобіля (з 4-х сторін) і вказує банківську картку;

Коли він помічає порушення на дорозі, то активує додаток на телефоні й знімає те, що відбувається. Активація відбувається зі словами "Окей DashcamUA, порушення";

Додаток

Додаток

Програма автоматично відстежує дату, час і місце порушення ПДР;

Заяву про порушення ПДР можна відправити в поліцію тільки тоді, коли автомобіль зупиниться;

Після підтвердження інформації, система відправляє лист на мобільний додаток;

20% від сплаченого штрафу переходять на банківську картку заявника;

Автори ідеї запевняють, що система зберігає конфіденційність заявника (працює на блокчейні), протоколи про порушення неможливо видалити або приховати. До того ж, якщо 20% від суми штрафу йде в кишеню заявнику, то 50% може піти на ремонт дорожнього покриття. Цей пункт творці обіцяють лобіювати на рівні поліції.

Додатково DashcamUA може збирати інформацію про аварії на дорогах. Крім того, якщо вона станеться з власником додатка, то він автоматично збереже відео за дві хвилини до зіткнення. Свідкам ДТП додаток дає можливість відправити інформацію про постраждалих у найближчі відділення поліції і швидкої медичної допомоги.

Якщо автомобіль власника додатка вкрадуть, то з його допомогою можна відправити інформацію про факт викрадення на всі патрульні авто (і водіям із додатком) у радіусі 10 кілометрів.

В майбутньому обіцяють додати наявну інформацію про всі заправки, автосервіси і пункти з евакуаторами.

Які є проблеми

На нинішньому етапі ідея DashcamUA може зіткнутися з декількома проблемами. По-перше, для повноцінного схвалення системи необхідна не тільки згода з боку патрульної поліції, але й проходження так званої сертифікації. Наприклад, усім відомі камери TruCam отримали дозвіл на використання лише через 4 роки після подачі заявки.

За словами страхового юриста Дениса Конюшка, з юридичної точки зору це одна з головних проблем ідеї. Без рішення сертифікаційного органу, фіксація будь-якого порушення ПДР через DashcamUA в судах буде визнана незаконною.

Також поки невідомо, сертифікувати програму необхідно загалом чи кожен конкретний смартфон. Адже річ у тому, що в кожного телефона своя різкість, якість зйомки й інші вихідні дані. Це також може прямо вплинути на результати роботи.

Друга проблема – відсутність прописаних у законі норм про доказову базу.

"На мою думку, для того, щоб система працювала, потрібно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Там треба вказати, що доказами адміністративного порушення можуть бути аудіо та відеозапис на будь-який пристрій, якщо не доведено, що воно було змонтоване. Приблизно так прописати в законі. Тоді ця ідея може спрацювати. Зараз же будь-яке звинувачення просто "розвалять" у суді", – пояснив OBOZREVATEL Конюшко.

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Також юрист не впевнений, що правоохоронці зможуть впоратися з напливом скарг. Правда, загалом ідею системи Конюшко оцінює позитивно.

На думку адвоката Володимира Луньова, навіть якщо система і почне роботу, буде складно визначити, хто саме є порушником. Додаток технічно не зможе розпізнати людину, яка сиділа за кермом автомобіля.

"Власник авто може прийти в суд і сказати, що на тому відео він не перебував за кермом. І все, як ти доведеш протилежне? Він має повне право відмовитися говорити, кому він тоді передавав своє авто. У нас діє презумпція невинуватості, а також право не свідчити проти себе чи близьких. У таких випадках просто справи "розваляться", – поділився думкою з OBOZREVATEL Луньов.

Автолюбитель Владислав Скалій же впевнений, що ще однією проблемою DashcamUA може стати робота професійних шахраїв. Такі люди часто брати участь в автопідставах. Йдеться про провокування ДТП.

"З'явиться багато псевдоактивістів, які будуть їздити за людьми і заробляти гроші. Додасться ще більше конфліктів на дорогах, які й так нікому не потрібні. До того ж мотивація в 20% прибутку від кожного правопорушення стимулює різних шахраїв легально заробляти гроші таким ось шляхом", – вважає Скалій.

Правда, і тут не все так просто. На думку адвоката Луньова, гроші потрібно буде перераховувати лише після того, як повноцінно закінчиться суд над порушником і його визнають винним.

"Тут ще питання – коли перерахують ті 20%? Людина може програти першу інстанцію, але потім подасть апеляцію і переможе. Тому якщо гроші й будуть перераховувати, то це потрібно робити лише за підсумком судових розглядів, та й, можливо, на спеціальний рахунок", – пояснив адвокат.

Варто зазначити: цікаве рішення ухвалили і на рівні Верховного Суду. Декілька тижнів тому Касаційний адміністративний суд України заборонив вимагати у водія посвідчення, якщо у них немає доказів скоєного правопорушення.

OBOZREVATEL звернувся за коментарем до розробника програми Олексія Афоніна. Він підкреслив, що його проект вже обговорюють на рівні Міністерства внутрішніх справ. Також він подав його в Адміністрацію президента Володимира Зеленського на програму LIFT.

"Ми нічого не вимірюємо. Нам не потрібно вимірювати швидкість, метри від зебри, наприклад. Ми знімаємо факт порушення, перетину подвійної суцільної, проїзд на червоне світло. Тут немає що сертифікувати, є відео і доказ. Питання в іншому, щоб все йшло через захищений додаток. Питання сертифікації софту – так, але що сертифікувати в додатку?" – пояснює Афонін.

Також, за словами розробника, програма не передбачає внесення змін до законодавства, бо все необхідне там уже є.

"Найголовніша проблема – не можна було залучати господаря авто, штраф виписувати конкретній людині, котра за кермом. Зараз внесені зміни, які передбачають штраф на власника, який повинен вказати – хто саме був за кермом його авто", – впевнений Олексій Афонін.

Розробники DashcamUA пояснюють, що програма має низку технічних характеристик, які дозволяють встановити її тільки на хороший смартфон – з камерою і відповідним софтом.

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