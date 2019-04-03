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В Україні посилили видачу водійських прав: що змінилося

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Кабінет міністрів України посилив контроль над видачею водійських прав.

Зокрема, посилені вимоги до реєстрації навчальних груп у сервісному центрі МВС, яку необхідно провести до початку занять на курсах, пише РБК-Україна.

Ця норма є похідною закону про дорожній рух, згідно з яким одна з умов отримання водійських прав — проходження повного курсу навчання.

Вимоги до реєстрації навчальних груп спрямовані на запобігання зловживань шляхом видачі документів про закінчення курсів тим, хто фактично не проходив підготовку.

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Крім того, Кабінет міністрів скасував необхідність придбання в сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення курсів.

Замість цього пропонується вносити електронні форми цих свідчень у єдиний реєстр МВС і ввести дистанційну електронну реєстрацію груп, які будуть проходити навчання.

В Україні посилили видачу водійських прав: що змінилося

Укрінформ

Передбачається, що запропоновані зміни полегшать акредитацію закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв. Зокрема, повноваження з акредитації передаються в регіональні сервісні центри МВС, що скоротить терміни проходження цієї процедури.

Також положення порядку видачі водійських прав приводяться у відповідність до положень закону про документи, які підтверджують громадянство України. Такий перелік доповнений паспортом громадянина України у вигляді ID-карти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство внутрішніх справ України пропонує збільшити вартість отримання водійського посвідчення, реєстрації транспортних засобів та видачі так званих крутих номерів.

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