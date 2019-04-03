В Україні посилили видачу водійських прав: що змінилося

Кабінет міністрів України посилив контроль над видачею водійських прав.

Зокрема, посилені вимоги до реєстрації навчальних груп у сервісному центрі МВС, яку необхідно провести до початку занять на курсах, пише РБК-Україна.

Ця норма є похідною закону про дорожній рух, згідно з яким одна з умов отримання водійських прав — проходження повного курсу навчання.

Вимоги до реєстрації навчальних груп спрямовані на запобігання зловживань шляхом видачі документів про закінчення курсів тим, хто фактично не проходив підготовку.

Крім того, Кабінет міністрів скасував необхідність придбання в сервісних центрах МВС бланків свідоцтв про закінчення курсів.

Замість цього пропонується вносити електронні форми цих свідчень у єдиний реєстр МВС і ввести дистанційну електронну реєстрацію груп, які будуть проходити навчання.

Укрінформ

Передбачається, що запропоновані зміни полегшать акредитацію закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв. Зокрема, повноваження з акредитації передаються в регіональні сервісні центри МВС, що скоротить терміни проходження цієї процедури.

Також положення порядку видачі водійських прав приводяться у відповідність до положень закону про документи, які підтверджують громадянство України. Такий перелік доповнений паспортом громадянина України у вигляді ID-карти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство внутрішніх справ України пропонує збільшити вартість отримання водійського посвідчення, реєстрації транспортних засобів та видачі так званих крутих номерів.

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