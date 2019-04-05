В Україні посилили правила отримання водійських прав: що змінилося

В Україні вирішили змінити правила щодо порядку видачі посвідчень водія та навчання в автошколах.

Як повідомили в прес-службі МВС, рішення було прийнято Кабінетом міністрів на засіданні в середу, 3 квітня. Всі нововведення будуть вводитися поступово і повністю запрацюють лише через півроку.

Пропонуємо детально ознайомитися з основними змінами:

Відеофіксація складання іспитів. Відтепер весь процес складання екзаменів для отримання водійського посвідчення фіксуватиметься на відео. В МВС наголосили, що відеофіксація теоритичних іспитів вже запроваджена в сервісних центрах МВС нового зразка. Але нововведення передбачає, що й під час складення практичного іспиту дії кандидата у водії та екзаменатора фіксуватимуться за допомогою обладнання, що встановлюватиметься в кожному екзаменаційному авто.

Два іспити в одному сервісному центрі. Неможливо буде скласти теоретичний іспит в одному територіальному сервісному центрі МВС, а практичний – в іншому.

Скорочення "терміну дії" свідоцтва про закінчення навчання. Тепер термін придатності отриманого в автошколі Свідоцтва про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів скоротили до 2 років.

Зміни обміну прав. Для того, аби отримати чи обміняти водійське посвідчення, обов'язковою умовою тепер є зазначене місце реєстрації в паспорті або іншому документі, що посвідчує особу.

Запровадження електронного журналу. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вносити у спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних та практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття. Нововведення покликане посилити контроль за організацією навчального процесу в кожному закладі з підготовки водіїв та, зокрема, за навчанням кожного слухача.

Ніяких бланків та свідоцтв. Тепер немає необхідності купувати в територіальних сервісних центрах МВС бланки та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів;

Зміни в акредитації автошкіл. Функції стосовно акредитації закладів передали від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС за місцезнаходженням закладів. Також був спрощений механізм акредитації закладів, що належать до сфери управління Міністерства освіти та науки.

Іспит без навчання в автошколі. Всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв у закладах професійно-технічної освіти, будуть допущені до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МВС запропонували збільшити вартість отримання водійського посвідчення, реєстрації транспортних засобів та видачі так званих крутих номерів.

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