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В Україні на дорогах розставили "пастки" для водіїв. Мапа

1.6тЧитати матеріал російською

У понеділок, 25 березня, патрульна поліція збільшила кількість пристроїв TruCam, які будуть вимірювати швидкість руху авто на дорогах України.

Про це у Facebook повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Він зазначив, що тепер на українських дорогах працюватимуть 75 камер спостереження.

"З понеділка ще 25 приладів використовуватиме патрульна поліція для вимірювання швидкості руху. Загальна кількість приладів – 75 штук", – підкреслив поліцейський.

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Також Білошицький опублікував карту України з відмітками, де будуть працювати прилади TruCam. Нові ділянки використання приладів (позначені на карті червоним кольором) в таких областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька.

Карта з TruCam в Україні

Карта з TruCam в Україні

Facebook

Карта з TruCam в Україні

Карта з TruCam в Україні

Facebook

Карта з TruCam в Україні

Карта з TruCam в Україні

Facebook

Карта з TruCam в Україні

Карта з TruCam в Україні

Facebook

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Україна
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Malkin Michele
Malkin Michele
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