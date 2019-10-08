В Україні можуть змінити процедуру отримання водійських прав

В Україні може змінитися процедура отримання водійських прав.

Так, нововведення ініціюють нардепи від президентської фракції "Слуга народу". 2 жовтня вони внесли до Верховної Ради законопроєкт №2201, який передбачає реформування навчання.

Зазначається, що вчити правила дорожнього руху українці зможуть самостійно, не звертаючись до навчальних закладів. Це має допомогти заощадити час і гроші.

Водійські права в Україні "112 Україна"

Однак приступати до практичних занять на дорогах загального користування можна буде тільки після отримання свідоцтва про успішне проходження теоретичного іспиту.

До того ж, якщо не вдалося скласти практику з першого разу, повторно це зробити можна буде тільки через 3 місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 жовтня водії в Україні за межами населених пунктів повинні вмикати ближнє світло фар, інакше їм загрожує штраф.

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