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8 жовтня • оновлено в 13:34
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В Україні можуть змінити процедуру отримання водійських прав

17.7т Читати матеріал російською

В Україні може змінитися процедура отримання водійських прав.

Так, нововведення ініціюють нардепи від президентської фракції "Слуга народу". 2 жовтня вони внесли до Верховної Ради законопроєкт №2201, який передбачає реформування навчання.

Зазначається, що вчити правила дорожнього руху українці зможуть самостійно, не звертаючись до навчальних закладів. Це має допомогти заощадити час і гроші.

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Однак приступати до практичних занять на дорогах загального користування можна буде тільки після отримання свідоцтва про успішне проходження теоретичного іспиту.

До того ж, якщо не вдалося скласти практику з першого разу, повторно це зробити можна буде тільки через 3 місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 жовтня водії в Україні за межами населених пунктів повинні вмикати ближнє світло фар, інакше їм загрожує штраф.

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Тема
ПДР
Місце
Україна
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