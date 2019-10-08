В Україні видаватимуть права по-новому: які правила готує "Слуга народу"

Президентська фракція "Слуга народу" підготувала сюрприз для охочих отримати водійські права. Внесений до Верховної Ради законопроєкт передбачає реформування та спрощення навчання для майбутніх автомобілістів. Однак, заплановані й значні ускладнення для тих, хто не складе теорію.

Детальніше про нововведення – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Народні обранці планують дозволити громадянам самостійне вивчення ПДР без відвідування автошколи.

За таких умов теорію вони складатимуть самостійно в сервісному центрі МВС.

У разі провалення цієї частини іспиту, повторно пройти тест буде можливо тільки через три місяці.

Водночас законодавці хочуть заборонити переходити до практичної частини (кермування) без успішного складання теорії.

Як українці отримують права зараз

Як відомо, згідно із законами України, керувати транспортними засобами можна тільки за наявності водійських прав. Щорічно сервісні центри МВС видають по кілька сотень тисяч заповітних пластикових карток. Станом на 1 жовтня, згідно з даними МВС, у 2019 році їх отримали вже понад 360 256 українців.

Зараз процедура має чотири обов'язкові етапи: навчання в автошколі, проходження медичного огляду, складання теоретичного й практичного іспитів, отримання водійського посвідчення.

Вибираючи автошколу, фахівці рекомендують звертати увагу на наявність ліцензії МОН та атестата акредитації МВС – без цього ви просто викинете гроші на вітер.

Щоб записатися до автошколи вам необхідно буде зібрати низку документів:

– заяву із зазначенням місця проживання та категорії транспортного засобу, яким ви збираєтеся керувати;

– паспорт + копія ІПН;

– чотири фотографії розміром 3,5х4,5 см;

– медичну довідку.

По завершенні навчання ви складете іспити з Правил дорожнього руху та водіння. У разі успішного завершення теорії, вам зобов'язані видати Свідоцтво про закінчення навчання в автошколі, термін дії якого становить два роки з дня закінчення курсів.

Знак "учень за кермом"

Наступний крок – медичний огляд, який визначить вашу придатність до керування транспортним засобом. Без довідки про його проходження отримати права неможливо.

Медогляд охоплює: загальне обстеження спеціалістами медичної комісії, лабораторні та функціональні дослідження (загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на цукор, ЕКГ, перевірка гостроти й полів зору, вестибулярного апарату, визначення групи крові і резус-фактора).

Медогляд

Якщо у підсумку ви отримаєте довідку із зазнченням діагнозу, що входить до "переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами", це може стати причиною невидачі прав.

Третій етап – іспити в сервісному центрі МВС. З 2019 року складати іспит на права можна абсолютно в будь-якому сервісному центрі МВС. Але будьте уважні – після теоретичної частини, практичну можна буде скласти тільки в тому ж СЦ.

Необхідні документи до центру за вас відправляє ваша автошкола, від учня вимагається лише оригінал паспорта. Але якщо ви вирішили проходити випробування індивідуально, то вам знадобиться такий перелік документів:

– заява (заповнюється в ТСЦ);

– паспорт + копія ІПН;

– свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв;

– медична довідка встановленого зразка;

– квитанція про оплату державної послуги;

– оригінал і ксерокопії документів про зміну особистих даних (у разі їхньої зміни);

Іспит складається з двох частин: теоретичної (20 хвилин – 20 питань) і практичної. Учні, які не вклалися у відведений час або зробили більше двох помилок – екзамен провалюють.

Перездати теорію можна не раніше, ніж через п'ять днів, кількість спроб необмежена, а ось намагатися скласти практичний іспит можна тільки тричі.

До речі, Головний сервісний центр МВС пропонує охочим потренуватися і перевірити свої знання з ПДР на сайті відомства. Кількість спроб необмежена.

І нарешті, останній етап – отримання водійського посвідчення. Права ви зможете забрати через п'ять робочих днів із миті успішного складання іспитів. Посвідчення видається особисто під розпис за наявності паспорта.

Водійські права

Що пропонують змінити

Новий проєкт закону №2201, який внесли народні депутати, містить три ключові зміни:

1. Вчити правила дорожнього руху українці зможуть самостійно, не звертаючись до сертифікованих навчальних закладів.

У пояснювальній записці автори звернули увагу на те, що вивчення теорії виключно в автошколах обмежує можливості для реалізації права на кермування транспортним засобом для величезної кількості громадян, наприклад, людей з інвалідністю, жінок у декреті та інших маломобільних груп населення.

Тому депутати пропонують дозволити самостійно освоїти правила дорожнього руху, з огляду на те, що ринок пропонує величезну кількість навчальної літератури і фільмів, за допомогою яких можна вивчити ПДР та основи безпеки.

Законодавці зазначають, що подібна практика існує у низці європейських країн і добре себе зарекомендувала.

2. Перейти до практичних занять на дорогах загального користування українці зможуть тільки після отримання свідоцтва про успішне складання теоретичного іспиту.

У цьому пункті ініціатори законопроєкту посилаються на той факт, що практичне навчання водінню починається з другого тижня перебування в автошколах, коли учень навіть не знає дорожніх знаків.

Крім того, значна кількість автошкіл створює величезну конкуренцію, яка долається демпінгом вартості навчання через зниження якості. Деякі слухачі відвідують тільки частину занять із практичної підготовки (без теоретичної), або взагалі їх ігнорують, розраховуючи отримати успішний результат на іспиті за хабар.

Все це не сприяє якості підготовки водіїв, створює потенційні загрози для учасників дорожнього руху і, як наслідок, знижує рівень безпеки на дорогах.

3. У разі провалу теоритичного іспиту, перескласти його можна буде не раніше, ніж через три місяці.

Цей пункт стосується тільки тих, хто проходив самостійну підготовку. Для випускників автошколи зберігається норма – п'ять днів.

Коментар юриста

Загалом, фахівці підтримують нововведння стосовно всіх трьох пунктів, але дещо варто доопрацювати.

Так, автоюрист Денис Костюшко пояснив OBOZREVATEL, що ці зміни ніяк не вирішують проблему відповідальності інспекторів за хабарі під час складання учнями іспитів: незалежно від способу їхнього навчання – самостійно чи в автошколі, де проходять тести.

"Оскільки зараз, як у автошколах, так і в МРЕВ, фактично все купується, тож учень може навіть не з'являтися на ці іспити. Потрібно, щоб особи, які приймають тести, несли якусь відповідальність. І в разі, якщо водій матиме 10 постанов за рік або його спіймають на незнанні ПДР, тоді карати необхідно і тих, хто оцінював майбутнього горе-водія", – сказав юрист.

Крім того, Костюшко вважає, що давно вже час прописати в законі пункт про анулювання прав у разі перевищення водієм встановленої кількості порушень на рік. За його словами, якщо автомобіліст здійснив 5-10 порушень протягом цього періоду, він має бути зобов'язаний пройти всю процедуру отримання прав заново.

Автоюрист стверджує, що подібна практика вже давно успішно реалізована в Європі, а в Україні ніяк не можуть до цього дійти.

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