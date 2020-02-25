У Верховній Раді планують суттєво збільшити штрафи за порушення ПДР. Йдеться як про перевищення швидкості, так і про розмови по телефону за кермом.

Зміни стосуватимуться і пішоходів, а велосипедистів хочуть штрафувати за їзду в нетверезому стані. Що важливо знати про заплановані зміни – з'ясовував OBOZREVATEL.

Як штрафуватимуть автомобілістів

У парламенті зареєстровані проєкти законів №2694, 2695, 2696, 2697, частину з них прямо лобіює глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський (фракція "Слуга народу"). Вони подані в Раду нардепами від "Слуги народу" Олександром Бакумовим, Владленом Неклюдовим і В'ячеславом Медяником. Щойно парламент вийде з розгляду ринку землі, ці ідеї з великою часткою ймовірності будуть проголосовані.

Перший блок змін стосується автомобілістів і нових штрафів. Ось основні зміни:

За розмову по телефону за кермом штраф – 510 грн;

Не пристебнутий ремінь – 510 грн, повторне порушення 680 грн;

Немає номерного знака або він брудний (взагалі не видно) чи без підсвічування – 510 грн;

Відсутність мотошолома (для мотоциклістів) – 510 грн;

Порушення правил стоянки, ненадання переваги в русі авто поліції, швидкої чи аварійної служби з мигалками – 680 гривень;

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок громадського транспорту, використання світлових приладів, проїзд на заборонний сигнал – 510 гривень;

Їзда за кермом автомобіля без прав – 1190 грн, а вже після позбавлення прав – 20400 грн.

Перевищення швидкості понад 50 км/на годину в населених пунктах – до 3400 грн.

За їжу зі швидкістю вище 50 км на годину штрафуватимуть

Що важливо знати пішоходам і велосипедистам

Фактично збільшуватимуть покарання для всіх учасників дорожнього руху. Ось такі зміни пропонують для пішоходів і велосипедистів:

Пересування в темну пору по дорозі без світловідбивних елементів – 51 грн;

Порушення ПДР пішоходами або велосипедистами в нетверезому стані – 510 грн;

Порушення, що призвели до створення аварійної обстановки – 510 грн;

За перехід дороги в недозволеному місці або на червоне світло світлофора – 255 грн.

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Чи є в цьому сенс?

Як вважає страховий юрист Денис Конюшка, важливо не лише ухвалити зміни на рівні законів, а й внести низку змін до підзаконних актів, методики тощо. Інакше нововведення працюватимуть лише "на папері".

"Є позитивні моменти, зокрема і зрівнювання частини штрафів для автомобілістів до 510 грн. Хотілося б ще побачити збільшення штрафу за саме ДТП. Загалом зміни позитивні, але треба все детально опрацювати. Наприклад, норма про світловідбивні елементи на одязі, як на мене, цілком формальна. Важко уявити, як зможуть визначити – чи достатньо відбиває світло елемент чи ні. Та і як ти за руку людину спіймаєш – три кроки вправо, і вона вже йде по тротуару", – наголосив у коментарі OBOZREVATEL Конюшка.

Слід зазначити, що Україна лишається одним із лідерів за кількістю смертей на дорогах. Тільки за 2018 рік у країні трапилося понад 150 тисяч ДТП, загинуло 3350 осіб.

Україна – один з лідерів за ДТП у світі

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2018 році показник смертності в Україні в ДТП становить 13,7 смертей на 100 тисяч осіб. Наша країна посідає 104 місце. Перше у Ліберії – 35,9.

При цьому Україні є куди рости, адже сусідні країни виглядають краще у світовому рейтингу: Польща – 125 місце, Молдова – 126, Угорщина – 138, Білорусь – 132, Румунія – 121, Словаччина – 148. У Росії ж справи значно гірші, країна перебуває на 72 місці зі смертністю 18 осіб на 100 тисяч населення.

Загалом Верховна Рада, Кабінет міністрів та інші органи повинні підійти до цієї проблеми комплексно. Не тільки підвищувати штрафи (що саме собою позитивно), а й ремонтувати шляхи, проводити профілактичні бесіди з водіями та повністю обладнати вітчизняні дороги системами відеоспостереження.

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