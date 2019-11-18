В Одесі автоледі припаркувалася на травмайних шляхах: її провчили. Відео

В Одесі на Французькому бульварі пасажирам довелося вручну виштовхувати з рейок машину, яка заважала проїзду трамвая №5. Автоледі припаркувала її прямо на колії.

З трамвая вийшли кілька чоловіків і посунули авто. Про це повідомили на сайті комунального закладу "Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси (Центр – " 077 ")" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пасажири трамвая виштовхали з рейок припарковане авто 077.od.ua

Трамваю вдалося проїхати, а автоледі повернулася до своєї машини через 20 хвилин і поїхала. У Центрі зберегли номер автомобіля порушниці і закликають поліцію відреагувати на факт цинічного ігнорування правил дорожнього руху і оштрафувати її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі трамвай з пасажирами врізався в технічний автомобіль аварійної служби енергогосподарства КП "Одесміськелектротранс". У цей момент працівники проводили ремонт контактної мережі над трамвайними рейками.

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