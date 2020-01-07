Унікальний у Києві автопарк із сотнею покинутих машин: як вигляд він має зараз

Ось уже кілька років у Києві "помирає" унікальний об'єкт – Автобусний парк №7. Нещодавно в мережі з'явилися свіжі фотографії цього місця, які дозволяють оцінити весь масштаб трагедії.

Знімки покинутого автобусного парку, який розташований на Дарниці (лівий берег столиці), опублікував на своїй сторінці в Facebook Олександр Дягтерьов. Він став одним із небагатьох, кому вдалося за останні роки потрапити на об'єкт і зробити відповідний фоторепортаж.

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

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З огляду на фотографії, автопарк і далі занедбаний – будівля руйнується, а автобуси, що стоять у ньому, іржавіють. Достовірно відомо, що об'єкт не відновлюватимуть, оскільки він перебуває в аварійному стані. Найімовірніше, через якийсь час його все ж знесуть (хоча є надія, що перетворять на музей), а велика частина автобусів вирушить на звалище.

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

В автопарку можна побачити майже 100 одиниць техніки – це автобуси різних марок і років випуску, тут є старі "Ікаруси", ЛАЗи, "Богдани" і навіть "Вольво". Раніше ці машини використовувалися на міських, міжміських та міжнародних маршрутах.

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

Такий вигляд Автобусний парк 7 має зараз GEO STALK, Facebook

Історія автобусного парку №7 почалася в 1973 році, саме тоді було побудовано це унікальне підприємство, яке не мало аналогів в СРСР. Його "родзинкою" був критий гараж, виконаний у формі гігантського диска, що нагадує летючу тарілку, – за таку форму об'єкт прозвали "цирком". Діаметр споруди становив неабиякі 160 метрів, водночас у нього була лише одна опора (центральна) – дах тримався завдяки 186 тросам, які були натягнуті між тією ж опорою та стінами будівлі. Таке інженерне рішення дозволяло розмістити всередині до 300 автобусів, які без проблем могли маневрувати в приміщенні і розташовуватися в будь-якому зручному порядку.

Крім самої стоянки, в Автопарку номер 7 була СТО з автоматичною мийкою та навіть цех з виробництва запасних стекол для автобусів. На підприємстві щодня працювали 1400 осіб, які обслуговували до 400 одиниць техніки.

Початком кінця для автобусного парку став розпад Радянського Союзу. Підприємство поступово занепадало через затяжну економічну кризу та брак грошей, а у 2015 році закрилося остаточно. Нижче на фото також можна побачити, як унікальний гараж виглядав п'ять років тому та в перші роки свого існування.

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 2014 році tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 1970-х роках tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 1970-х роках tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 1970-х роках tov-tob.livejournal.com

Автобусний парк 7 у 1970-х роках tov-tob.livejournal.com

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в гаражі знайшли іржавий Mercedes, який згодом продали за 800 000 доларів.

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