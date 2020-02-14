Ремонт доріг: "Укравтодор" візьме кредити у трьох держбанків

На ремонт і будівництво доріг в 2020 році "Укравтодор" додатково залучить 19,3 млрд грн. Близько половини цієї суми – кредитні гроші від українських банків.

Агентство розраховує вже в березні отримати кошти від трьох держбанків, які виступлять кредиторами інфраструктурних проектів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ObozTV розповів глава Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков.

Йдеться про реконструкцію та будівництво понад 4000 км доріг державного значення. На ці цілі залучать кошти з різних джерел. Зокрема, з дорожнього фонду держбюджету (31,5 млрд грн), а також міжнародних проектів зі Світовим банком та ЄБРР.

Крім того, частина коштів буде залучена під державні гарантії.

Кубраков нагадав, що загальний ліміт державних гарантій, які може залучити Україна, становить трохи більше 28 млрд грн, частина з них піде на "Укроборонпром".

"Іншу частину – 19,3 млрд грн – забираємо ми. Приблизно половина грошей буде залучена від українських банків, це будуть кредитні гроші. Ще половина – за рахунок розміщення єврооблігацій", – повідомив глава "Укравтодору".

За його словами, наразі триває активна фаза тендерного відбору, проектування та державної експертизи проектів т.зв. другої і третьої черги, які стартуватимуть з 1 квітня по 1 травня 2020 року.

Перша черга, як і анонсував прем'єр-міністр Олексій Гончарук, розпочнеться 1 березня.

За 2020 рік в Україні збираються відремонтувати понад 4000 км доріг державного значення facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Кабінет міністрів України планує відмовитися від ямкового ремонту доріг на користь будівництва автомагістралей.

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