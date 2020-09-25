Українські ціни на б/в авто в сотні разів перевищили німецькі: у чому причина

Вітчизняний ринок вживаних автомобілів відрізняється від середньоєвропейського, особливо німецького. Українські автомобілісти заробляють набагато менше, але за нові автомобілі у всіх країнах просять приблизно одні й ті ж гроші. Це змушує українців продавати вживані авто набагато дорожче, ніж вони коштують насправді, щоб "відбити" вкладені в покупку кошти.

Раніше АвтоОбоз розповідав про найдешевші вживані автомобілі в Німеччині, які можна купити навіть за 10 євро. Ми вирішили з'ясувати, скільки ті ж моделі можуть коштувати в Україні.

Звісно, за 10 євро в Україні автомобільне знайти, нехай і старий. Через зазначені вище причини в нас машини набагато дорожчі порівняно з німецьким вторинним ринком. Нам лише залишилося розібратися, наскільки велика різниця.

Renault Clio

Через те що німці не ремонтують старі авто, Renault Clio ранніх поколінь можна купити в Німеччині за 10 євро. Обслуговування автомобіля стає занадто дорогим. До того ж у Європі доводиться платити підвищений податок за старий транспортний засіб. У такій ситуації німцеві простіше й дешевше продати машину за безцінь.

В Україні знайти таку машину можна від 1500 євро – у 150 разів дорожче! Продавець вказує робочий стан і пробіг 330 000 км. Німецький же варіант мав 128 000 пройдених кілометрів.

Якщо потрібен пробіг менший – можна знайти машину з 261 000 км на одометрі, що все одно перевищує авто з Німеччини удвічі. Ціна до того ж підвищується до 1700 євро – у 170 разів більше порівняно з "оригіналом".

Volkswagen Golf

VW Golf є одним із найбільш популярних автомобілів серед українських покупців. Цю машину завжди в нас любили, але потік "євроблях" тільки зміцнив теплі почуття населення до німецької моделі. У Німеччині ціни на третє покоління гетчбека стартують від 20 євро. Пробіг – 250 000 км, але машина на ходу.

В Україні найдешевший варіант обійдеться в 300 євро – у 15 разів дорожче. Різниця в ціні не така драматична, але в такому разі автомобіль зламаний і годиться лише на запчастини. Пробіг становить 300 000 км, якщо це має якесь значення.

Робочі варіанти починаються з 1700 євро, що в 85 разів перевищує вартість аналога з Німеччини. Пробіг у такому разі – 274 000 км. Якщо в Україні наблизитися до 250-тисячного пробігу (як у "Фольксваген Гольф" за 20 євро), вийде 2000 євро. Це в 100 разів більше.

Volvo V40

У Німеччині за Volvo V40 1999 року просять 30 євро. Це зовсім небагато за "Вольво", до того ж старі моделі цього бренду дуже надійні. Але в Україні такі автомобілі асоціюються з преміальними сегментом. Звідси і ціна – 4400 євро, що більш ніж у 140 разів перевищує німецький варіант.

Автомобіль, звісно, на ходу, з пробігом 315 000 км і виглядає дуже добре. Власник зазначає справний технічний стан і нові витратні матеріали, які нещодавно замінили.

Opel Astra

У Німеччині старий Opel Astra G готові віддати за 40 євро. Автомобіль із пробігом 260 000 км вимагає незначного ремонту, але перебуває в робочому стані.

В Україні автомобілі цієї моделі конкретно в поколінні G дуже популярні, пропозицій на вторинному ринку багато. Але найдешевший автомобіль на ходу коштує майже 1800 євро – у 45 разів більше, ніж у Німеччині. І пробіг набагато вищий – 365 000 км.

Якщо орієнтуватися на пробіг 260 000 км, найдешевший автомобіль в Україні обійдеться в 2000 євро, що в 50 разів більше від німецького примірника. До того ж машина після ДТП, хоч і на ходу.

За цілий Opel Astra G з таким же пробігом просять щонайменше 3200 євро – у 80 разів дорожче порівняно з "оригіналом" із Німеччини.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевші нові кросовери в Україні.