У що пограти на телефоні: дорога в небі та Vertigo Racing

Мобільний телефон давно перестав бути винятково засобом комунікації. Сьогодні на смартфонах дивляться кіно, створюють і відтворюють музику і, звісно, грають.

АвтоОбоз знайшов цікавого представника індустрії розваг у кишеньковому пристрої – Vertigo Racing – безкоштовна гра, яка буде цікава не лише автолюбителям. Найімовірніше, про неї ви нічого не чули – навіть якщо любите іноді проїхати з вітерцем на віртуальному суперкарі. Але цей проєкт гідний окремої уваги.

Гоночні ігри зазвичай налаштовані на реалізм і прагнуть щосили змусити нас повірити в те, що відбувається на 6-дюймовому сенсорному екрані. Ідея не дуже потенційна, тому краще розслабитися й вирушити у світ фантазій на приголомшливо гарній класичній машині.

Vertigo Racing демонструє досить загадковий сеттинг – дорога, якою нам доведеться їхати, генерується процедурно і, очевидно, розташована високо в небі. Чому так відбувається, нам ніхто не пояснює, сюжету й розповіді тут немає. Але від цього процес не бентежить нас, а, ймовірніше, здається загадковим. Усе, що потрібно робити, – їхати вперед якомога швидше й далі.

Серед місцевих пейзажів є красива засніжена локація

Розробники передбачили кілька важливих параметрів "живучості" транспортного засобу: безпосередньо здоров'я машини, яке знижується після ударів, і кількість пального в бензобаку – вона поповнюється після проїзду через АЗС. Це необхідно зробити, перш ніж закінчиться запас після попередньої заправки. Просто й лаконічно. Але мчати потрібно дійсно швидко, що обіцяє небезпеку на різких поворотах. Кожна витіювата траса (усього їх 10) прагне підкинути підступний поворот, за яким ховається обрив (не забувайте – ми граємо над хмарами).

Тому важливо вчасно скидати швидкість і потім динамічно розганятися. До речі, повертати не доведеться – машина робить це сама, але успішність зміни напряму руху залежить від вашої реакції, інтенсивності розгону й гальмування.

Головна мета – дістатися АЗС, поки не закінчилося пальне

Для вдосконалення цих дій є система кастомізації (швидкість, міцність, витрата пального та інше). Покупки в міру просування далі стають дуже дорогими, як і траси з автомобілями, які також необхідно купувати. Транспортні засоби заслуговують на окрему згадку. Дизайнери надихалися найкращими зразками світового автопрому середини минулого століття, тому автопарк виглядає без перебільшення приголомшливо.

Здається, що на таких моделях можна лише неспішно котитися, але кожну машину доведеться помучити як слід – необхідно встигнути до наступної заправки. Тому вони скріплять, креняться, хитаються і здається, ось-ось розваляться, але все ж мчать уперед за велінням гравця, розганяючись до 300 км/год (якщо витратитися на доопрацювання). Назви автомобілів також дуже цікаві й забавні: Вояж, Сициліана, Рубі, Піккола, Фантасма. До речі, кузов можна фарбувати в будь-який колір, але це не безкоштовно. У будь-якому разі після проходження різних трас ви швидко наберете внутрішньоігрову валюту для витрат на стайлінг.

Симпатичні машини складають значну частину привабливості Vertigo Racing

Дороги в Vertigo Racing – ще одна сильна сторона. Пейзажі виглядають неймовірно красиво. Усі вони дуже різні: тропічний, сніговий, червоний, тривожно-сутінковий – кожна локація витримана в особливій стилістиці. Колірна гама у грі доволі дивна, відтінки здаються нереалістичними і гіпертрофованими. З іншого боку, вертіго – це запаморочення, тому галюциногенний ефект більш ніж доречний. Та й у поєднанні з "небесною дорогою" ця дивна колірна гама змушує час від часу повертатися до питання: що тут взагалі відбувається? Чому ми їдемо в небі? Що сталося з водієм до цього, якщо тепер він мчить високо над хмарами в оточенні незвичайних дерев?

Крім одиночних заїздів, є режим змагання з суперниками

Відволіктися від таких думок дозволить саундтрек. Музика в Vertigo Racing чудова. У поєднанні з класичними автомобілями мотиви рок-н-ролу і блюзу піднімають настрій та створюють завершений образ цієї надзвичайно гарної й дуже оригінальної гри. Є дрібні огріхи. Наприклад, іноді фізика видає несподіваний маневр – викидає транспортний засіб за межі дороги, що обертається рестартом рівня (ми ж високо в небі). Найчастіше це відбувається на повороті, якому передував трамплін. Ви начебто встигли загальмувати, але на високій швидкості Vertigo не може обробити дії гравця. У таких моментах варто бути уважнішими.

Vertigo Racing просякнута ретро-стилем, який у конкретному випадку обіграли дуже цікаво

Приємний бонус – абсолютно безкоштовний геймплей. До того ж реклами немає зовсім, і ніхто не пропонує заплатити, щоб її вимкнути. Ви самостійно можете переглянути ролик, щоб отримати додаткові монети – стандартна й дуже ненастирлива практика. Платний пакет теж є, він пропонує подвоювати вашу нагороду після кожного заїзду, але великої необхідності в цьому все ж немає. Баланс, атмосфера й дуже загадковий і незвичайний стиль у поєднанні з чудовим звуковим оформленням нікого не залишать байдужим.

Плюси:

Чарівна графіка

Стильна музика

Незвичайна механіка гри

Немає реклами

Мінуси:

Із просуванням кар'єрою купівлі дорожчають

Іноді фізика поводиться неадекватно

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