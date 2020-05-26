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26 травня • оновлено в 15:52
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Як в Європі: нардеп запропонував кардинальні зміни на дорогах України

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В Україні смуги громадського транспорту необхідно відгородити відбійниками, щоб вирішити проблему з пробками.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

"Щоб навіть недобросовісний автомобіліст не зміг залізти на цю смугу і заважати громадському транспорту", – підкреслив він.

Нардеп заявив, що Україні слід переймати європейський тренд на громадський транспорт. "Там він працює як годинник, він має свою смугу руху, вона відгороджена відбійником. Людина приходить на зупинку і знає, що в цей час прийде автобус, він сяде і добереться до місця без пробок", - пояснив парламентарій.

Крейденко запропонував виділити окрему смугу руху для тих, хто користується "електронними колесами", а також збільшити парк громадського транспорту.

Пробки в Києві

Пробки в Києві

На його думку, вирішити проблему пробок в Києві допоможе і друга окружна дорога.

Політик визнав, що мова йде про величезні витрати, але реалізувати проект можна поетапно. "Мер Києва Кличко повинен хоча б шматками почати робити окружну, розв'язки, додаткові мости і так далі", – запропонував він.

Як писав OBOZREVATEL, 13 травня Кабінет міністрів України вніс зміни в Правила дорожнього руху і дозволив водіям таксі рухатися по виділених смугах громадського транспорту.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція Пробки в Києві
Особа
Володимир Крейденко
Місце
Україна Київ
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