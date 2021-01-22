У нардепів виявили Tesla, Ferrari і Maserati: хто з Ради їздить на суперкарах

У деклараціях декількох народних депутатів України фігурують суперкари – верхній преміальний сегмент спортивних машин.

Як пише "Страна", майже всі дорогі авто оформлено на родичів нардепів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, згідно з декларацією спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, його дружині належить електрокар Tesla model S 2017 року випуску, придбаний за 750 000 грн.

Машина може розганятися до швидкості 322 км/год. Одного заряду вистачає на 500 км шляху. Цим автомобілем повністю управляє автопілот.

У гаражі у депутата Сергія Алексєєва від фракції "Європейська солідарність" є червона спортивна Ferrari 458 Italia 2011 випуску.

Це купе для двох: водія і пасажира. Максимальна швидкість – 325 км/год. У розробці цієї моделі брав участь легендарний гонщик "Формули-1" Міхаель Шумахер. У фільмі "Трансформери 3: Темна сторона Місяця" таке авто виступало в ролі робота на ім'я Міраж.

Геннадій Вацак з депутатської групи "Довіра" в своєму гаражі має 11 автомобілів. На нардепі значиться Jaguar F-TYPE 2014 року випуску, а найбільш розкішні машини він записав на дружину і маму.

Так, у власності 74-річної пенсіонерки Євдокії Вацак у 2019 році з'явився новий Range Rover. А у дружини нардепа є Maserati Quattroporte 2014 року за 2 450 000 грн.

Незвичайна модель від британського автовиробника Bently є у колишнього губернатора Одеської області, а зараз парламентарія Анатолія Урбанського, який входить у депутатську групу "Партія "За майбутнє". За декларацією, на дружині Урбанського значиться Bentley Bentayga 2016 року випуску вартістю 2 641 000 грн.

Незважаючи на свої габарити авто розганяється до 301 км/год. У машині найпреміальнішої комплектації є функція масажу в спинках сидінь, килимки із шкіри ведмедя, в багажнику крісла для пікніка, а подарунок при покупці – золотий годинник Breitling Mulliner Tourbillon, інкрустований діамантами.

В автопарку Костянтина Бондарева від "Батьківщини" є Mercedes-Benz G 55 AMG, який в народі називають "кубик" або "Гелендваген". На ринку б/у автомобілів такий коштує близько 1 500 000 грн.

Крім того, у нардепа є ще десяток машини. Серед них дорогі і престижні Bentley і Jaguar, кілька позашляховиків Toyota.

Раніше OBOZREVATEL писав про найбільш розкішні автомобілі українських зірок.