Летів понад 200 км/год: у Києві водій побив антирекорд зі швидкості

У Києві на Столичному шосе зафіксована рекордна швидкість, з якою водій авто порушив правила дорожнього руху – 222 км/год.

Про це повідомляється на сторінці Центру організації дорожнього руху в Facebook. Цифру показала електронна система TruSign.

"На жаль, і в цілому результати моніторингу швидкості невтішні. Дозволений швидкісний режим порушили 19 556 транспортних засобів, а це – 67,8% від загальної кількості авто, які проїхали по трасі на добу", – повідомили в центрі.

У Києві водій побив антирекорд зі швидкості

При цьому 6,88% (1983) автомобілів перевищили швидкість більш ніж на 50 км від дозволеної. Таким чином середня швидкість руху по Столичному шосе на добу становила 76,4 км/год.

Нагадали також про допустиму швидкість на магістралях Києва в зимовий період – 50 км/год.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Верховна Рада України ввела штрафи за перевезення дітей не в автокріслах. Водіям-порушникам доведеться заплатити від 510 до 850 гривень.

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