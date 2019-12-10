У Києві сфотографували авто поліції США

У Солом'янському районі столиці сфотографували досить незвичайний автомобіль. Мало того, що сама по собі машина рідкісна для наших доріг, так у неї ще й нетипове "обладнання".

Перед нами – автомобіль поліції США (Не очікували таке побачити в Україні?). Що стосується моделі, то, як з'ясував OBOZREVATEL, це культовий седан Chevrolet Caprice IV покоління.

Однак, складно сказати, чи це оригінальний "поліс-кар". З одного боку, привезти такий автомобіль з США не складає труднощів, плюс всі необхідні атрибути дотримані: у машини правильне розфарбування (чорно-біле), є написи та герб поліції, встановлена блималка та "кенгурятник" для тарану, а замість звичайних коліс – спеціальні посилені диски та шини. Але з іншого – аж надто свіжо виглядає "розфарбування", як для автомобіля віком під 30 років, який, до того ж, ще й нещадно експлуатувався на службі.

Так чи інакше, але це дійсно цікавий екземпляр на наших дорогах. У коментарях до фото, які були опубліковані у Фейсбуці, один з користувачів зазначив, що неодноразово бачив цей автомобіль на Воскресенському масиві (у Києві), ось тільки на ніч власник знімає з нього мигалку – скоріш за все, щоб не вкрали.

Авто поліції США у Києві Подслушано у водителей Киев, facebook

Відзначимо, що Chevrolet Caprice IV покоління випускався у 1990-1996 роках. Це доволі великий седан з рамною конструкцією кузова, який оснащувався двигунами V8 (об'ємом 4.3, 5.0 і 5,7 л) і автоматичною коробкою передач. Вироблявся він як для поліції, так і цивільного ринку.

Chevrolet Caprice IV jalopnik.com

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