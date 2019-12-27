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27 грудня • оновлено в 18:57
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Ердоган особисто представив перший електрокар Туреччини: фото і відео з презентації

1.4т
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Туреччина представила перший електрокар вітчизняного виробництва, продаж якого стартує в 2022 році.

Презентація відбулася в місті Гебзе на північному заході країни (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто побував на заході. У автопроект буде вкладено 22 мільярди доларів.

Ердоган представив перший турецький електрокар

Ердоган представив перший турецький електрокар

twitter./NTV

Планується виробляти 175 тисяч електромобілів на рік. Туреччина має намір підтримати виробника і закупити до 2035 року 30 тисяч машин.

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До 2022 року в Туреччині буде створено інфраструктуру станцій для підзарядки акумуляторів електрокарів.

Ердоган представив перший турецький електромобіль

Ердоган представив перший турецький електромобіль

twitter./NTV

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом, тестовий прототип російського електромобіля "Монарх" не прибув на церемонію власної презентації в Москві, яка відбулася в парку "Сокольники".

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
Теги
електромобілі авто
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