Ердоган особисто представив перший електрокар Туреччини: фото і відео з презентації

Туреччина представила перший електрокар вітчизняного виробництва, продаж якого стартує в 2022 році.

Презентація відбулася в місті Гебзе на північному заході країни (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган особисто побував на заході. У автопроект буде вкладено 22 мільярди доларів.

Ердоган представив перший турецький електрокар twitter./NTV

Планується виробляти 175 тисяч електромобілів на рік. Туреччина має намір підтримати виробника і закупити до 2035 року 30 тисяч машин.

До 2022 року в Туреччині буде створено інфраструктуру станцій для підзарядки акумуляторів електрокарів.

Ердоган представив перший турецький електромобіль twitter./NTV

Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/QPJMb2u1b5 - Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2019

Ердоган представивши Перше Турецький електроавто # TürkiyeninOtomobili

200 к.с. (400 к.с.)

задній привід (привід на 4 колеса

прискореного 0-100 7,6 сек - 4,8 сек

запас ходу 500 км

швидка зарядка

розумне з'єднання.

5 різніх моделей pic.twitter.com/OY8ZMNiWDA - Конопляний Джмелик (@ dmitrosel007) December 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, тим часом, тестовий прототип російського електромобіля "Монарх" не прибув на церемонію власної презентації в Москві, яка відбулася в парку "Сокольники".

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