Найгірші в Європі: чому українці масово гинуть на дорогах і як врятувати ситуацію

Висока смертність на дорогах – одна з основних проблем України. Тільки за 2018 рік у країні трапилося понад 150 тисяч ДТП, загинуло 3350 осіб. При цьому в європейських країнах цифра менша в рази, а безпека доріг дозволяє без особливих нервів керувати автомобілем.

Чому у європейців виходить, а українці гинуть тисячами – з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

Щороку кілька тисяч українців гинуть у ДТП, кількість загиблих збільшується;

Така сумна статистика викликана як поганим станом доріг, так і злочинним ставленням до безпеки з боку водіїв;

У Європі ситуація набагато краща, там до проблеми підходять комплексно. Покращують якість доріг і збільшують штрафи.

Що твориться в Україні

За 8 місяців 2019 року в Україні трапилося 100236 ДТП. В результаті аварій загинуло 1991 особа, щодня ж гине 8 осіб. При цьому, на жаль, показники аварійності на дорогах почали зростати.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2018 році показник смертності в Україні у ДТП становить 13,7 смертей на 100 тисяч осіб. Тут країна посідає 104 місце. Перше у Ліберії – 35,9.

При цьому Україні є куди рости, адже сусідні країни краще виглядають у світовому рейтингу: Польща – 125 місце, Молдова – 126, Угорщина – 138, Білорусь – 132, Румунія – 121, Словаччина – 148. У Росії ж справи значно гірші, країна перебуває на 72 місці при смертності 18 осіб на 100 тисяч населення.

Як змінити

Причин страхітливої для країни статистики відразу кілька:

порушення правил маневрування, недотримання дистанції і перевищення швидкості. Викликано зазвичай або неуважністю самих водіїв, або просто невмінням правильно їздити;

За даними Нацполіції за серпень цього року, через перевищення швидкості в ДТП травмувалися 3800 осіб, 415 загинуло. Через порушення правил маневрування – 2766 постраждалих, 125 загиблих; недотримання дистанції – 1263 травмованих, 24 загиблих.

пияцтво за кермом;

За 6 місяців 2019 року лише у Києві патрульні оформили 6083 протоколів на водіїв, які їхали за кермом "під шофе". Ще одна статистика Національної поліції за серпень 2019 року в Україні – через пияцтво на дорогах загинуло 66 осіб, травмовано понад тисячу.

дорожнє покриття на багатьох трасах залишає бажати кращого.

Проблема настільки велика, що Кабінет міністрів у бюджет 2020 року заклав 3,17 млрд гривень на здійснення заходу з безпеки доріг, це вдвічі більше, ніж було виділено на цей рік. "Ми маємо намір серйозно інвестувати в безпеку дорожнього руху, для того щоб смертність на дорогах зменшилася", – зазначив Гончарук.

Щоправда, одним виділенням грошей смертність на дорогах не побороти. Влада повинна як посилювати правила для автомобілістів, так і стежити за їхнім виконанням.

По-перше, поліції необхідно остаточно впровадити систему фото- і відеофіксації порушень на дорогах. Це обіцяли зробити до кінця 2019 року, поки частина камер завершує свої тестові випробування, але система повноцінно так і не запрацювала.

НП на вулиці Шота Руставелі у Києві 5 листопада 2019 року

Вона фіксуватиме порушення на дорогах в автоматичному режимі. Потім фото- або відеодоказ порушення посилатиметься до загального центру обробки даних МВС та Національної поліції, де обіцяють використовувати захищені канали зв'язку для передачі цих даних.

По-друге, Кабміну необхідно значно покращити дорожню інфраструктуру. Йдеться не тільки про якість асфальту або бетону, а й про висвітлення, дорожні знаки або розмітки.

Адвокат Володимир Луньов вбачає 4 основні проблеми, які призводять до такої кількості летальних випадків на українських дорогах. "Перше – жахливі дороги. Тут маю на увазі як ями, так і неякісне дорожнє покриття. Прикладів багато – траси Миколаїв – Херсон, Миколаїв – Дніпро тощо.

Друге — дорожні знаки. У багатьох містах і околицях вони встановлені не за правилами ДСТУ. Це вводить в оману багатьох водіїв.

Третє — розмітка на дорогах. Десь вона є, десь немає. Неодноразово зустрічаються такі ситуації, де зебри на пішохідному переході просто не видно.

Четверте – усвідомлення водіями всіх цих проблем. Коли ти думаєш не про безпечне водіння, а про те, що ти повинен звертати увагу на ці незручності на дорогах", – пояснив він у коментарі OBOZREVATEL.

Досвід Європи

Загалом відносна безпека на дорогах в країнах ЄС базується на двох принципах: жорсткі штрафи за порушення для водіїв і сучасний підхід до покриття і зручності дорожнього руху.

За 2018 рік Україна втратила більше людей в ДТП, ніж будь-яка інша країна Європейського Союзу. Статистика невблаганна, у Франції за рік у дорожніх пригодах загинуло 3248 осіб, при тому що населення країни більше за наше на 25 мільйонів осіб. У Німеччині при населенні у 81 мільйон громадян смертність склала 3265 осіб. Нагадаємо, що в Україні це цифра – 3350.

Набагато краща статистика у Великобританії, 66-мільйонна країна за рік втратила 1825 осіб. Польща за практично ідентичного з Україною населення у минулому році мала 2862 смертельних випадки на дорогах країни.

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При цьому країни ЄС загалом здійснили стрімке зростання у сфері безпеки на власних дорогах. Якщо ще у 2010 році в усіх 28 країнах Союзу на дорогах загинуло 31604 особи, то за 8 років ця цифра зменшилася до 25058. Але і це ще не все, до 2022 року країни-члени впровадять низку серйозних модернізацій.

Автомобілі планують оснащувати системами активної безпеки, датчиками. Це і система автоматичного розпізнавання дорожніх знаків, система екстреного гальмування, камери заднього виду, технологія виявлення втоми і алкогольного сп'яніння водія. Ну і штрафи, в ЄС вони як ніде високі.

Наприклад, за водіння у нетверезому вигляді поліція Німеччини оштрафує водія на суму до 3 тисяч євро. Додатково правоохоронці мають право накласти заборону на водіння, від 1 до 3-х місяців.

Не церемоняться з порушниками і в Італії. За їзду п'яним можна отримати конфіскацію прав до 2-х і штраф до 6 тисяч євро, залежно від ступеня сп'яніння. За перевищення же швидкості італійські правоохоронці можуть оштрафувати до 3100 євро.

Просто фантастична історія трапилася у Швейцарії у 2016 році. Місцевому "гонщику" за перевищення швидкості на 170 км/год (а він їхав зі швидкістю 290 км/год) виписали штраф у розмірі 1 мільйона доларів. Згідно з місцевими законами, суд встановлює не фіксований штраф, а визначає його виходячи з того, з якою швидкістю рухався автомобіль і яка заробітна плата порушника.

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