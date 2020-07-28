Управління 'по дротах': тестуємо Infiniti Q50

АвтоОбоз провів тест-драйв преміального седана Infiniti Q50, щоб розібратися, в чому переваги в революційної системи управління "по дротах".

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Автомобілі преміального бренду Infiniti мають чимало шанувальників у всьому світі. Спочатку, створені виключно для американського ринку, автомобілі Infiniti з 2007 року стали доступні в Україні, і лише роком опісля, – в інших європейських країнах. Сьогодні українськими дорогами їздить чимале число седанів, хетчбеків і SUV цієї марки.

чуттєві форми

Свій родовід герой нашого сьогоднішнього тесту веде від сімейства Infiniti G, який дебютував ще в 1990 році. Переживши чотири генерації, в 2013 році він отримав нове ім'я Infiniti Q50. В процесі еволюції самий компактний седан в лінійці бренду зазнав радикальні зміни. В першу чергу мова йде про дизайн Q50.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Ще в 2009 році на автошоу в Женеві компанія представила виразний концепт Infiniti Essence, створений на честь 20-річного ювілею бренду. Колектив під керівництвом шеф-дизайнера Nissan і Infiniti Широ Накамура створив дивовижний по своїй красі та самобутності автомобіль, позачасові елементи дизайну якого виглядають сучасно навіть через десятиліття.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Від колишнього покоління моделі, четверта генерація Q50 відрізняється красивою світлотехнікою, виразними бамперами і облицюванням радіатора, а також задніми ліхтарями з L-образними габаритними вогнями.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Крім того, наша тестова версія Q50S відрізняється від побратимів агресивнішим оформленням бампера зі збільшеними повітрозабірниками. Контрастні С-образні вставки з вбудованими денними ходовими вогнями немов захищають "противотуманки".

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

"Класика" і технології

Дизайн інтер'єру Q50S знайде відгук у серцях людей, які віддають перевагу класичному стилю. Занурившись у водійське крісло розумієш, наскільки продумано і зручно розташовані всі органи управління.

Панель приладів оброблена натуральною шкірою з подвійним простроченням, а декоративні вставки "під карбон", якими прикрашено центральний тунель і карти дверей нагадують, що ви за кермом версії S. Фото: obozrevatel.com

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Зручне як за формою, так і по товщині кермо має безліч кнопок, що дозволяють управляти допоміжними функціями, не відволікаючись від дороги. Шкіряна обробка селектора АКП також отримала подвійну прострочку, а сам набалдашник прикрашає хромована окантовка з емблемою Infiniti. Анатомічні крісла забезпечують постійну підтримку спині, мінімізують навантаження на м'язи, а також забезпечені регульованою бічною підтримкою.

Водійське крісло має безліч регулювань, включаючи підколіннийм'яз валик і функцію регулювання бічної підтримки. Фото: obozrevatel.com

Просторий салон гарантує достатній запас для голови задніх пасажирів, а тонкі спинки передніх крісел збільшують як простір для колін. Фото: obozrevatel.com

Для пасажирів другого ряду передбачені індивідуальні повітроводи вентиляції і попільничка. Фото: obozrevatel.com

У центральному підлокітнику є два підстаканники, а панель на спинці заднього ряду, що закривається, забезпечує доступ в багажник. Фото: obozrevatel.com

Головне місце на центральній консолі віддано мультимедійної системі Infiniti InTouch Services. Тут є відразу два кольорових сенсорних дисплея – верхній LED-дисплей має діагональ 8 дюймів, нижній – 7 дюймів. На верхній, зокрема, виводиться дані навігатора і "картинка" системи кругового огляду, а менш важливі дані відображаються на нижньому екрані.

Приладова панель Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Мультимедійна система InTouch дозволяє налаштувати керуючий інтерфейс виходячи з власних уподобань, причому свої персональні настройки можна зберегти в пам'яті системи. Надалі Q50 самостійно повернеться до вибраного варіанту, розпізнавши їх за допомогою "розумного ключа" I-key. Фото: obozrevatel.com

Ще одна приємна опція – кожен раз при виключенні запалення, водійське крісло автоматично зсувається назад, а рульова колонка піднімає, полегшуючи процес висадки. Фото: obozrevatel.com

Про "американське минуле" красномовно нагадує ножна педаль гальма стоянки. Фото: obozrevatel.com

Новий Q50 можна замовити з високоякісним музичним центром Bose, оснащеним 16 динаміками потужністю 340 Ватт. Завдяки просунутій системі обробки звуку, він забезпечує багате об'ємне звучання.

Вже у стандартній комплектації Q50 може похвалитися цілим арсеналом засобів активної і пасивної безпеки. У їх числі, – система кругового огляду Around View Monitor з функцією виявлення рухомих об'єктів, адаптивний круїз-контроль, що підтримує функції екстреного гальмування і контролю дистанції до попереду автомобілів, що йдуть, система моніторингу сліпих зон, попередження про перешкоди при русі заднім ходом, активний контроль руху в смузі, адаптивні фари з функцією автоматичного перемикання дальнього світла і система попередження про загрозу фронтального зіткнення.

Система кругового огляду Around View Monitor дозволяє оцінити простір навколо автоз різних ракурсів. Фото: obozrevatel.com

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

"По проводам"

Ну а тепер перейдемо до головної особливості цього автомобіля – системі управління Direct Adaptive Steering 2.0. Так, саме на Q50 вперше в світі була реалізована концепція керма без механічного зв'язку з колесами. Вона не тільки відрізняє Q50 від конкурентів, але і є важливим елементом в концепції переходу до автономних систем управління автомобілем. Але керування "по дротах" зовсім не означає, що кермо Infiniti Q50 поступається за своєю інформативності традиційному рульовому управлінню.

2020 Infiniti Q50. фото: obozrevatel.com

На трансмісійному тунелі поруч з важелем АКП є контролер управління режимами руху Drive Mode Selector. Їх чотири: персональний, спортивний, стандартний і зимовий. З його допомогою можна налаштувати не тільки чуйність керма, а й автоматичної трансмісії.

2020 Infiniti Q50. Фото: obozrevatel.com

Режими управління рухом: персональний, спортивний, стандартний і зимовий. Фото: obozrevatel.com

У стандартному режимі Direct Adaptive Steering забезпечує чуйність і зворотний зв'язок на кермі, не відрізняються від звичайного підсилювача керма, а в спортивному дозволяє відчути повне задоволення від драйву.

DAS 2.0 також контролює і автоматично регулює передавальне відношення системи рульового управління в залежності від швидкості і дорожньої ситуації. Крім збільшеного швидкодії, в порівнянні з традиційними підсилювачами керма, DAS істотно підвищує водійський комфорт, адже від коліс на кермо не передається ні вібрації, ні удари.

Турбос

Дволітровий чотирициліндровий турбомотор потужністю 211 к.с. забезпечує максимальний крутний момент в 350 Нм в широкому діапазоні оборотів – від 1250 до 3500 об/хв. Для зниження витрати палива і шкідливих викидів він оснащений системою Start/Stop.

2020 Infiniti Q50. фото: obozrevatel.com

Реалізувати можливості легкого і ефективного мотора допомагає 7-ступінчаста автоматична коробка передач з можливістю перемикання за допомогою підрульових перемикачів. АКП адаптується під характеристики двигуна для досягнення максимальних динамічних показників.

Система Adaptive Shift Control контролює процес перемикання передач за допомогою датчика бічних прискорень, відстежуючи рух автомобіля в поворотах і на ухилах. Спортивний режим трансмісії дозволяє використовувати більш агресивний алгоритм перемикання.

Всі версії Q50 оснащуються незалежною підвіскою всіх коліс із стабілізаторами поперечної стійкості. Вона забезпечує баланс керованості і високої плавності ходу. Активна підвіска Dynamic Digital Suspension дозволяє одним натисканням на кнопку змінити налаштування контрольованих електронікою амортизаторів з комфортного режиму в спортивний.

2020 Infiniti Q50. фото: obozrevatel.com

Класичний задньопривідний спортседан дозволяє в повній мірі відчути радість управління автомобілем, а "розумна" електроніка допоможе зробити цей процес максимально безпечним для вас і оточуючих.

Комплектації та ціни

Infiniti Q50 пропонується на українському ринку в трьох комплектаціях: Pure, Luxe і Sport. Мінімальна ціна моделі – 857 360 грн. * Всі вони оснащуються 211-сильним 2-літровим мотором, 7-ступінчастою АКП і заднім приводом. З урахуванням багатої комплектації версія Q50 Sport пропонується в Україні за ціною від 999 360 грн.

* Ціни дані за станом на 28.07.2020.

Дякуємо компанії "Ніссан Мотор Україна", офіційного імпортера Nissan і Infiniti в Україні, за допомогу в організації тесту.

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