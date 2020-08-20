На тлі постійного збільшення частки ринку кросоверів конкуренція стає все жорсткішою. АвтоОбоз з'ясував, чому компанії Porsche може не переживати з цього приводу...

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Коли в лінійці Porsche з'явився кросовер Cayenne, багато шанувальників бренду дорікали компанію в потуранні кон'юнктурі ринку і відходу від традиційних цінностей. Але у кожної медалі, як відомо, дві сторони...

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Небувалий комерційний успіх кросовера дозволив компанії з Цуффенхаузена інвестувати отримані кошти в розширення модельного ряду і реалізацію інноваційних проектів, в тому числі, електричних.

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Тому коли в 2013 році на автошоу в Лос-Анджелесі презентували компактний Porsche Macan (від індонезійського – "тигр"), його доля була визначена наперед. За 4 роки більше 350 тисяч покупців стали володарями цієї моделі.

Дизайн

У 2018 році компанія провела планове оновлення кросовера. Після рестайлінгу і модернізації Macan став виглядати ще більш стильно і динамічно. Найбільш яскравою деталлю екстер'єру стала об'ємна світлодіодна задня світлотехніка, що об'єднала ліхтарі і додатковий задній стоп-сигнал. Подібне рішення стало своєрідною візитною карткою всіх сучасних моделей марки Porsche.

Найбільш яскравою деталлю екстер'єру стала об'ємна світлодіодна задня світлотехніка. Фото: obozrevatel.com

Крім того, для Macan розробили нові світлодіодні фари головного світла. В якості опції вони доступні з системою адаптивного розподілу світлового потоку Dynamic Light System Plus.

Персоніфікувати модель відповідно до індивідуальних переваг допоможе широка палітра кольорів, яку доповнили чотирма новими відтінками Mamba Green Metallic, Dolomite Silver Metallic, Miami Blue і Crayon. Крім того, на вибір пропонується великий асортимент стильних легкосплавних дисків розмірністю від 18 до 21 дюйма.

Технології та персоналізація

Наявність на центральній консолі великого дисплея діагоналлю 10,9 дюйма не завадило дизайнерам щедро прикрасити трансмісійну панель дюжиною фізичних кнопок. Можливо для когось це виглядає архаїчно, але зате управляти всілякими функціями можна швидко, просто, а головне, – безпечно.

Дизайн приладової панелі Macan в процесі модернізації повністю переробили. Фото: obozrevatel.com

На трансмісссіонном тунелі розташована дюжина кнопок для управління другорядними функціями і системами. Фото: obozrevatel.com

Хронометр на торпеді – ще одна відсилання до спортивного характеру моделі. Фото: obozrevatel.com

Опціонний кермо від 911-го з "шайбою" вибору їздових режимів виглядає цілком органічно. Зручне водійське крісло має кілька електрорегулювань, підігрів і вентиляцію, крім того, електроприводом забезпечена і рульова колонка. Ззаду місця не дуже багато, але вдвох буде цілком комфортно.

Шкалу приладів Macan можна персоніфікувати, наприклад, вивести навігаційну карту. Фото: obozrevatel.com

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Як і личить сучасному молодіжному кросоверу, Macan пропонує великі можливості комунікації завдяки системі Porsche Communication Management. Сенсорний 10,9-дюймовий дисплей формату full-HD прийшов на зміну колишньому 7,2-дюймовому. А його інтерфейс можна адаптувати під свої персональні уподобання.

Великий 10,9-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи можна конфігурувати під свої потреби. Фото: obozrevatel.com

Уже в стандартному виконанні Macan має онлайн-навігацію, аудіосистему Bose з двома інтерфейсами і голосовим управлінням. Крім того, пакет Connect Plus містить модуль LTE зі слотом для SIM-карти, точкою доступу Wi-Fi та сервісами Porsche Connect.

Камери кругового огляду дозволяють контролювати простір навколо автомобіля. Фото: obozrevatel.com

Система допомоги при русі в пробках з адаптивним круїз-контролем працює на швидкостях до 60 км/год. Також в списку опцій є підігрів лобового скла, іонізатор і салонний фільтр тонкого очищення повітря.

Для задніх пасажирів передбачені дефлектори системи кондиціонування і вентиляції, підігрів сидінь і два порти USB. Фото: obozrevatel.com

У підлокітнику між фартухи кріслами є глибоке відділення для дрібниць, два підстаканники і порти USB і слот для SIM-карти. Фото: obozrevatel.com

Спинки другого ряду сидінь можна скласти як частково, так і повністю. Фото: obozrevatel.com

У п`ятимісній конфігурації з собою в дорогу можна взяти 458 л поклажі. Фото: obozrevatel.com

А максимальний обсяг багажника – 1503 л. Фото: obozrevatel.com

Для максимальної зручності навантаження-розвантаження висоту корми можна регулювати кнопками в багажнику. Фото: obozrevatel.com

Милуватися зірками можна завдяки великому панорамному даху. Фото: obozrevatel.com

А приватність забезпечать шторки на задніх бокових стеклах. Фото: obozrevatel.com

Два мотора, один характер

Кросовер пропонується з декількома бензиновими двигунами на вибір – 252-сильною "четвіркою" і V6 потужністю 354 к.с. (У Macan S) або 440 л.с (у GTS і Turbo). Всі вони оснащуються турбонаддувом і безпосереднім уприскуванням палива.

На тест нам дісталася найменш потужна модифікація, але задоволення від драйву вона дарує не менше, ніж 6-циліндровий варіант. У парі з цим мотором старанно трудиться 7-ступінчаста роботизована коробкою передач PDK з двома зчепленнями.

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

З таким арсеналом Macan здатний розганятися до першої сотні за 6,7 секунди, а його максимальна швидкість досягає 229 км/год. Причому, швидкість в машині зовсім не відчувається, а стрілка спідометра швидко і непомітно перебирається за другу "сотню".

Інженери попрацювали над настройками машини, щоб зробити оновлений Macan швидкісним і динамічним, не завдаючи при цьому шкоди комфорту. Завдяки збільшеній колії і інтелектуальній системі повного приводу автомобіль добре відчуває себе як на дорозі, так і за її межами.

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

У русі Macan демонструє виняткову слухняність. Він стрімко прискорюється і настільки ж швидко готовий приборкати табун з декількох сотень "коней". Реакції на рухи кермом точні і чіткі. Зручне спортивне крісло з розвиненою бічною підтримкою надійно фіксує тіло у віражах. У повороти машина входить немов по рейках, а крени при цьому – мінімальні. Що стосується адаптивної пневмоподвески, то до неї питань немає, вона максимально згладжує нерівності навіть на самих розбитих ділянках дороги. При цьому Macan залишився пружним, але не тряським.

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Особливо варто відзначити дуже хорошу звуко- і шумоізоляцію. Поки ви не почнете активно використовувати педаль "газу", мотора не чутно, а про те, що він працює можна дізнатися лише по стрілці великого тахометра, який займає центральне місце на приладовій шкалі.

Покупців автомобілів Porsche питання витрати палива навряд чи цікавить, але для особливо допитливих читачів можу сказати, що середня витрата з урахуванням київських "пробок" склав близько 10 л на 100 км, що всього лише на 20% вище заявленого виробником.

Porsche Macan. Фото: obozrevatel.com

Комплектації та ціни

Компактний кросовер Porsche пропонується на українському ринку в чотирьох модифікаціях: Macan, Macan S, Macan GTS і Macan Turbo. Базова версія оснащується 4-циліндровим двигуном, а решта три – 6-циліндровим мотором. Мінімальна ціна кросовера без урахування вартості додаткового обладнання – від 1 924 285 грн.* Вартість розрахована станом на 19.08.2020 року по курсу, який розміщений на сайті winner.ua.

Дякуємо компанії "Порше Центр Київ Аеропорт", офіційного дилера Porsche в Україні, за допомогу в організації тесту.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, до ювілей моделі Porsche представив нове покоління 911 Turbo.

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