Тестуємо BMW 520d: вигідна пропозиція

У нас на тесті виявився класичний седан від BMW в хорошій комплектації і за привабливою ціною.

Героєм чергового тесту АвтоОБОЗ стало сьоме покоління седана BMW 5 Series. Ця модель, що має заводський індекс G30, дебютувала в Україні в січні 2017 року, але навіть через три роки автомобіль зберіг свою чарівність. А вигідну цінову пропозицію змушує придивитися до моделі уважніше.

BMW 520d сьогодні пропонується зі знижкою в 250 тисяч гривень

Отже, що ж являє собою BMW 520d? На мій погляд, це дуже збалансований автомобіль з класичними формами і привабливим дизайном, в якому безпомилково впізнається фірмовий стиль німецького бренду. Витончена світлотехніка, красиві легкосплавні диски і ефектна задня оптика створюють цілісний образ моделі.

Тестовий BMW 520d був оснащений повнопривідною трансмісією

Сів і поїхав

Що завжди радувало в BMW, це практично моментальна адаптація до машини. Все зроблено так, що створюється відчуття, що ви володієте цим авто вже давно. Зручна посадка забезпечується не тільки численними регулюваннями крісла, але і можливістю індивідуально налаштувати положення бокової підтримки, підголівника та підколінної подушки. Якість збірки і використовуваних матеріалів традиційно високу. Причепитися можна лише до марким декоративним вставкам, покриті рояльним лаком.

BMW 520d

BMW 520d

BMW 520d

Цифрова приладова шкала і великий екран інформаційно-розважальної системи забезпечить вас всією необхідною інформацією. Причому, кількість і вид наданої інформації можна вибрати залежно від ваших уподобань.

Графіку цифрової шкали приладів можна змінювати в залежності від індивідуальних переваг

Більшістю функцій можна управляти кнопками на кермі, а просте меню дозволить виконати всі максимально швидко. До речі, тут же є і кнопка підігріву керма. Всупереч тенденціям, баварці не стали відмовлятися від кнопок на центральній консолі, управляти якими набагато простіше і швидше, ніж за допомогою меню.

Камера заднього виду з динамічними направляючими допомагає припаркуватися в обмеженому просторі

Ззаду достатньо місця для двох дорослих, а для максимальної зручності можна скористатися широким підлокітником. Третьому пасажирові буде заважати високий трансмісійний тунель.

До послуг задніх пасажирів індивідуальні дефлектори кілька USB-портів і дві ніші для дрібниць

При необхідності перевести довгоміри, можна відкинути центральну частину заднього сидіння

У тестовій версії на місці звичної "запаски" розташований акумулятор, а "докатку" або стандартне колесо можна замовити в якості опції

спортивний комфорт

Під капотом автомобіля розташувався чотирициліндровий 2-літровий дизельний двигун BMW TwinPower Turbo. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична трансмісія Steptronic. Цей тандем забезпечує відмінну паливну ефективність без шкоди для драйву. Завдяки 190 к.с. потужності і 400 Нм крутного моменту автомобіль здатний розігнатися до першої "сотні" за 7,5 с. При цьому за тиждень експлуатації витрата палива так і не піднявся вище 7 л на 100 км, і це з урахуванням регулярного перебування в "пробках".

BMW 520d

Налаштування шасі близькі до ідеальних. І не дивно: нинішнє покоління хоч і додало в розмірах, в середньому на 100 кг легше попереднього, нижче і центр ваги. Тут більше колісна база, ширше колія і повністю нова передня і задня підвіски. При бажанні систему стабілізації курсової стійкості можна відключити.

Кнопками на центральному тунелі можна змінити характер руху машини, вибравши Eco, Comfort або Sport-режим. Але і в спортивному режимі підвіска не стає жорсткою. Вона зберігає приємну пружність і лише трохи сильніше передає невеликі нерівності.

Кермо весь час налитий приємний вагою, а двигун з коробкою і без роздумів відгукуються на додавання газу. І навіть при гальмуванні Steptronic включає нижчі передачі так м'яко і акуратно, що це помічаєш тільки по тому, як хитнулася вгору стрілка тахометра.

BMW 520d

Варто відзначити, що в комфортному режимі автомобіль не втрачає своєї зібраності. Немає відчуття ні порожнечі в кермі, ні сповільненості в реакціях, ні гуркоту на ямах. За будь-яких дорогах автомобіль їде тихо і комфортно. Ось що завжди відрізняло BMW від конкурентів!

Восьмиступінчастий "автомат" швидко і точно переходить на потрібну передачу. Так що варто додати "газ" відразу після гальмування, як тут же отримуєш плавний і оперативний відгук, а салон наповнюється приємним низьким бурчанням.

Резюме

В цілому, підбиваючи підсумки тесту можна сказати, що BMW 520d – це цікава пропозиція в своєму класі. У нього є все необхідне для комфорту від халепи, потужний і економічний мотор, а також елегантна зовнішність, яка підкреслить ваш статус.

BMW 520d

В даний час автомобіль можна придбати зі знижкою до 250 тисяч гривень. За дизельну версію 520d просять 1 446 200. (Ціна дана за станом на 02.03.2020). Варто поквапитися – кількість автомобілів обмежена.

Дякуємо компанії "АВТ Баварія Україна", офіційного імпортера BMW в Україні, за допомогу в організації тесту.

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