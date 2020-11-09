Спритний і спортивний: тестуємо компактний кросовер Ford Puma

Поява на українському ринку нового компактного кросовера Ford Puma викликало величезний інтерес. Команда АвтоОБОЗ не могла залишатися осторонь від цієї події і провела тест новинки.

Ford Puma obozrevatel.com

Восени минулого року Ford Puma став одним з головних шоу-стопперів автошоу у Франкфурті. На стенді компанії Ford "яблуку ніде було впасти", настільки заінтригував автомобіль вельми розпещену місцеву публіку. І це цілком зрозуміло, адже новинка відноситься до найпопулярнішого і швидко зростаючому сегменту ринку – B-SUV.

Ford Puma obozrevatel.com

Малюк-здоровань

Зовні Puma виглядає дуже привабливо і сучасно. Перше, що кидається в очі – світлотехніка з оригінальним малюнком світлодіодних смужок, а також м'язисті форми в стилістиці биодизайна. І тут можна згадати про іншу Ford Puma – компактне і недороге спорткупе, також створене на базі моделі Fiesta, що випускалося з 1997 по 2002 рік.

Купе Ford Puma выпускалося з 1997 по 2002 рік media.ford.com

Стилістично автомобілі дуже схожі, а ще новинка чимось нагадує Porsche Macan, тільки зменшений у розмірах.

Ford Puma obozrevatel.com

Однак, незважаючи на компактність, Ford Puma зовсім не справляє враження "іграшкової", навпаки, машина виглядає досить агресивно і динамічно, особливо, у виконанні ST-Line. Вона відрізняється пофарбованими в колір кузова захисним обвісом, чорними глянсовим декором замість хрому, елегантним заднім спойлером, декоративними порогами ST-Line, бамперами і цілим рядом інших стильних елементів.

Ford Puma obozrevatel.com

Спортивність практичності не перешкода

Дизайн інтер'єру багато в чому уніфікований зі спорідненою моделлю Fiesta. Але завдяки тому, що Puma за своїми розмірами крупніше Fiesta, в салоні набагато просторіше, особливо заднім пасажирам.

Ford Puma obozrevatel.com

Зручні спортивні сидіння мають комбіноване оздоблення з контрастною червоною строчкою. Вона ж використовується для обробки рульового колеса, дверних карт, килимків і торпеди. "Пухке" спортивне кермо добре лягає в руки, а численні кнопки дозволяють управляти допоміжними функціями, не відволікаючись від дороги.

Ford Puma obozrevatel.com

Ford Puma obozrevatel.com

Особливою гордістю дизайнерів інтер'єрі є цифрова приладова панель розміром 12,3 дюйма. При включенні запалювання на ній з'являється стилізоване зображення пуми. Як то кажуть, дрібниця, а приємно.

При включенні запалювання на приладовій шкалою з'являється стилізоване зображення пуми obozrevatel.com

Сам дисплей має якісну графіку, а вся інформація подається в звичному вигляді. При виборі одного з п'яти режимів руху колірна схема змінюється разом з дизайном шкал.

При виборі режимів руху колірна схема змінюється разом з дизайном шкал obozrevatel.com

Мультимедійна система SYNC 3 має в своєму арсеналі 8-дюймовий сенсорний екран, голосове керування, навігацію, а також підтримує Android Auto і Apple CarPlay. Графіка тут теж зрозуміла, а меню має зручний інтерфейс.

Ford Puma obozrevatel.com

Потрапити на задній ряд можна через широкий отвір дверей, які відкриваються практично на 90 градусів. Завдяки цьому, а також вузьким порогам, гімнастичні трюки, як у випадку з DS 3 Crossback, для доступу у салон виконувати не доведеться.

За рахунок збільшеної у порівнянні з Fiesta колісної бази (2588 мм), заднім пасажирам тісно не буде, за умови, що їх буде двоє. Та й для голови місця вистачає, незважаючи на те, що автомобіль має купеподібний силует. З недоліків можна відзначити відсутність ззаду дефлекторів вентиляції, розетки на 12В і USB.

Спинка заднього дивана складається в співвідношенні 60/40 obozrevatel.com

При складених спинках об'єм багажного відділення досягає 1216 літрів obozrevatel.com

Незважаючи на спортивний характер, автомобіль досить практичний. У салоні знайшлося чимало відділень і відсіків для дрібниць, глибокий бардачок, та й в картах дверей є великі кишені.

Для водія і переднього пасажира передбачені підстаканники і кілька відділень для дрібниць obozrevatel.com

Ford Puma obozrevatel.com

Ще однією перевагою новинки є місткий багажник об'ємом 456 літрів, включаючи 80-літровий MegaBox. Так "фордівці" назвали глибокий відсік під підлогою, де можна ховати забруднені речі, взуття або, в нашому випадку, "докатку". Це відділення розділено на дві частини і має дренажний отвір, тому його легко мити.

Ford Puma має місткий багажник об'ємом 456 л obozrevatel.com

Ford Puma obozrevatel.com

80-літровий MegaBox можна використовувати для різних цілей, наприклад, щоб заховати "докатку" obozrevatel.com

М'яка багажна полиця закріплена на п'ятій двері і піднімається разом з нею, а самі двері за доплату можуть мати електропривод.

М'яка багажна полиця закріплена на п'ятій двері і піднімається разом з нею obozrevatel.com

Спритний і швидкий

Під капотом нашої тестової "Пуми" виявився 1-літровий трициліндровий двигун сімейства EcoBoost. Він вже давно і добре знайомий всім шанувальникам марки Ford. Турбований мотор вимагає, щоб його обороти підтримували на високому рівні, і тоді він здатний подарувати чимало приємних відчуттів від драйву. А в "пробках", навпаки, дозволяє економити паливо, а допомагає йому в цьому система Start/Stop.

Ford Puma obozrevatel.com

Легкий кросовер з 125 "конячками" під капотом швидко розганяється і чутливо реагує на роботу педаллю "газу". Можливості цього мотора допомагає реалізувати 7-ступінчаста преселективна роботизована коробка передач. Заявлений розгін до "сотні" – 10 секунд, але по відчуттях автомобіль здається набагато більш динамічним. Ми не стали перевіряти справедливість зазначеної в ТТХ максимальної швидкості в 190 км/год, але знаючи цей двигун можна з упевненістю сказати – Puma це зможе.

Набагато цікавіше їздити на цьому автомобілі по вузьких вуличках. Завдяки компактним розмірам для Puma завжди знайдеться місце для парковки, а ширококутна камера заднього виду максимально полегшить процес.

Ширококутна камера заднього виду забезпечує відмінний огляд при парковці obozrevatel.com

Автомобіль дуже маневрений. Налаштування підсилювача керма мають добре виражений зворотний зв'язок, а зібрана пружна підвіска гарантує стабільність на прямий і стійкість в поворотах.

Ford Puma obozrevatel.com

Від Fiesta новинка відрізняється більш жорсткою задньою балкою напівзалежної підвіски, посиленими точками кріплення важелів, а також іншими пружинами і амортизаторами. Підвіска – в міру жорстка, але дискомфорту не викликає, однак, варто пам'ятати, що великі ями краще об'їжджати.

Ford Puma має різноманітні системи допомоги водієві obozrevatel.com

Puma має хорошу комплектацію в будь-який з пропонованих в Україні версій. У машині є різноманітні асистенти водія, включаючи систему попередження про можливе зіткнення, контролю рядності та утриманні в смузі руху, адаптивний круїз-контроль, система моніторингу сліпих зон і т.д.

Ціни і комплектації

Ford Puma obozrevatel.com

Вітчизняним покупцям новинка пропонується в чотирьох виконаннях: Titanium, Lux, ST-Line і ST-Line Plus. Всі вони оснащуються виключно 1-літровим бензиновим мотором потужністю 125 сил і 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач. Ціна варіюється від 747 608 грн * за модель у стартовій версії Titanium до 855 217 грн * за топову ST-Line Plus.

* Вартість вказана станом на 31.10.2020 року по курсу, який розміщений на сайті winner.ua.

Ford Puma obozrevatel.com

Резюме

За сукупністю дизайну інтер'єру та екстер'єру, їздовим якостям, комфорту і безпеки Ford Puma – один з кращих кросоверів в сегменті B-SUV. Він має впізнавану зовнішність, і надовго збереже привабливість за рахунок її "позачасовий" стилістики. Покупці зможуть вибрати різні варіанти персоналізації, щоб підкреслити або свою спортивність, як у випадку з версією ST-Line, або свій активний спосіб життя – в варіанті Titanium. В цілому, автомобіль вийшов цілісним і збалансованим, а у версії ST-Line – з неабиякою часткою спортивності. Крім того, у автомобіля є місткий багажник.

Ford Puma obozrevatel.com

До недоліків можна віднести відсутність вибору двигунів і трансмісій, а також високу вартість, як для представника сегмента B-SUV.

Дякуємо компанії "Віннер Імпортс Україна", офіційного імпортера автомобілів Ford в Україні, за допомогу в організації тесту.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford анонсувала доступний електрокар за $ 20 000