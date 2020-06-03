Слуга двох панів: тестуємо новий кросовер Mazda CX-30

В Україні стартував продаж компактного кросовера Mazda нового покоління, і Авто Обоз не міг проігнорувати таку знаменну подію. Отже, знайомтеся, Mazda CX-30!

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Поява новинки викликало подив у шанувальників марки своїм індексом. За ідеєю, якщо автомобіль займає в ієрархії кросоверів бренду місце між компактним СХ-3 і більшим СХ-5, було б логічно назвати його СХ-4, але все не так просто. Справа в те, що у компанії вже є модель СХ-4, але випускається вона в Китаї і призначена виключно для ринку Піднебесної. Щоб не створювати плутанини, новинку нарекли СХ-30, а щоб вона не була "білою вороною", представили ще одну модель з подібною позначкою – перший в історії Mazda електричний кросовер МХ-30.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Нова платформа

Динамічний дизайн кросовера продовжує розвиток фірмового стилю Kodo. Довжина автомобіля – 4395 мм, ширина – 1795 мм і висота – 1540 мм. Величина колісної бази – 2655 мм. Як стверджують творці моделі, CX-30 покликана задовольнити запити покупців, для яких необхідний більш просторий салон, ніж у СХ-3, але при цьому більш компактні розміри, ніж у СХ-5. І судячи з нашого тесту, з цим завданням інженери і дизайнери Mazda впоралися на всі 100%.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Якщо продовжити порівняння новинки з її родичами, можна відзначити, що СХ-30 більше схожа на нове покоління хетчбека Mazda 3, з якої їх об'єднує спільна платформа і багато інших елементів. Головна відмінність СХ-30 – в більш високій посадці водія, збільшеному до 180 мм кліренсі та серйозному захисному обвісу по периметру кузова. Крім того, в арсеналі кроссовера є повноприводна трансмісія. Але якщо ви не бачите в ній необхідності, можна вибрати версію з переднім приводом.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Всі версії, які пропонуються українським покупцям, оснащуються 2-літровим 150-сильним бензиновим турбомотором, 6-ступінчастою автоматичною трансмісією і "м'якою" гібридною системою (mild hybrid). Вона передбачає наявність невеликої літій-іонної батареї і потужного стартер-генератора (ISG) з ремінним приводом, який забезпечує запуск двигуна при короткочасних зупинках і допомагає економити паливо. Дійсно, якщо порівнювати його з аналогами, ISG від Mazda відрізняється дуже плавною і тихою роботою. Особливо добре це відчувається при їзді в "пробках".

інтер'єр

Салон нової Mazda CX-30 багато в чому нагадує споріднену Mazda 3. Нова стилістика і багатошарова архітектура приладової панелі створюють приємне враження, а матеріали обробки підкреслюють преміальний характер новинки.

Салон багато в чому нагадує споріднену Mazda 3 obozrevatel.com

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Тестова версія отримала шкіряне оздоблення чорного і коричневого кольору з контрастним широким рядком. Великий екран мультимедійної системи розташувався на верхній частині торпеди, а управління ним покладено на зручний контролер на трансмісивному тунелі.

Центральна частина приладового щитка є електронним дисплей з цифровим спідометром, стилізованим під аналоговий циферблат obozrevatel.com

Система кругового огляду допомагає в щільному трафіку obozrevatel.com

Варто відзначити, що за ергономіку водійського місця фахівцям Mazda можна поставити "5+": автомобіль абсолютно не вимагає звикання, а всі органи управління і їх функціонал інтуїтивно зрозумілі. Відповідно до сучасних трендів, автомобіль оснащений декількома USB-портами, а мультимедіа підтримує програми Andoid Auto і Apple CarPlay.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Цікаво, що відстань між передніми кріслами у СХ-30 аналогічна моделі СХ-5 – 740 мм. Широкий підлокітник приховує містке відділення-органайзер для дрібної поклажі. Крім того, на торпеді є глибокий бардачок і кілька невеликих відділень для дрібниць.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Залежно від версії, багажне відділення вміщує від 422 до 430 л, а якщо скласти сидіння заднього ряду – від 1398 до 1406 л. Для більшої зручності навантаження-розвантаження підлогу в багажному відділенні знаходиться на рівні кромки двері і має м'яке покриття з ворсу.

Багажне відділення вміщує від 422 до 430 л obozrevatel.com

При складеній спинці обсяг багажника в залежності від версії становить від 1398 до 1406 л obozrevatel.com

Утрьох ззаду розміститися зможуть тільки діти. По-перше, третьому пасажирові буде заважати широкий і високий трансмісійний тунель, а по-друге, задній диван відформований таким чином, що посадити по центру можна тільки в покарання за погану поведінку.

Утрьох ззаду розміститися зможуть тільки діти obozrevatel.com

А ось що заслуговує похвали, так це рівень акустичного комфорту – шумо- і звукоізоляція в Mazda СХ-30 відповідає найвищим стандартам. Крім того, меломани оцінять спеціально розроблену компанією Bose аудіосистему з 12 динаміками, яка видає чистий і приємний звук без будь-яких додаткових налаштувань.

На місці запасного колеса розташовуються ремкомплект і елементи аудіосистеми Bose obozrevatel.com

На ходу

У русі 2-літровий 150-сильний двигун в парі з 6-ступінчастим "автоматом" демонструє "нордичний" характер. Автомобіль не провокує до активного драйву, та й регулярні "пробки", які паралізували Київ в період тривалого карантину, абсолютно цьому не сприяють. Зате по маневреності Mazda може дати фору багатьом конкурентам. Впевненому маневруванню сприяє система кругового огляду. Часом виникало питання, а навіщо цьому автомобілю зовнішні дзеркала? За лінійної характеристиці розгону СХ-30 більше підійде водіям, які сповідують спокійний стиль водіння. Але якщо захочеться "побешкетувати", можна переключитися в режим Sport. Тоді СХ-30 готовий порадувати більш гострими реакціями, завзятим гуркотом мотора і динамікою.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Приємно порадувала підвіска. Незважаючи на те, що ззаду у СХ-30 встановлена торсіонна балка, конструктори настільки добре попрацювали з її настройками, що створюється враження, що на автомобілів незалежна підвіска. Вона приємно порадувала пружністю і енергоємністю. Навіть на глибоких ямах ні разу не відбувалося пробою. Я вже не кажу про таку проблему балки, як "перестроювання". І це ще один плюс в "скарбничку" нової Mazda CX-30.

Безпека

Але головне достоїнство новинки – найвищий рівень безпеки. І це зовсім не вигадка маркетологів, а факт, встановлений фахівцями Euro NCAP . Автомобіль показав феноменальні показники безпеки за всю історію проведення тестів. За фронтальний краш-тест кросовер отримав рекордні 37,6 бала (99%). Крім того, модель набрала 42,2 бала (86%) за безпеку дітей, 38,7 бала (80%) – за безпеку пішоходів, а роботу допоміжних систем оцінили в 10 балів (77%).

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Ціни і комплектації

У висновку кілька слів про ціни і комплектації. В Україні СХ-30 пропонується в трьох варіантах виконання: Style, Executive і Premium. Вартість початкової версії з монопріводом стартує з позначки 754 300 грн., а за максимально укомплектовану модифікацію з повним приводом просять від 964 300 грн.

2021 Mazda CX-30 obozrevatel.com

Дякуємо ДП "АВТО Інтернешнл", офіційного імпортера і дистриб'ютора Mazda в Україні, за допомогу в організації тесту.

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